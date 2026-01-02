Российские спецслужбы потерпели серьезный провал при попытке ликвидировать командира подразделения "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина, воюющего против режима в Москве в составе спецподразделения военной разведки Украины.

Денис Капустин живой

Для организации убийства российская сторона выделила полмиллиона долларов. Впрочем, в результате продолжавшейся более месяца многоэтапной спецоперации украинской военной разведке удалось не только сохранить жизнь командира РДК, но и разоблачить круг заказчиков и исполнителей преступления со стороны спецслужб РФ.

В докладе руководству ГУР командир спецподразделения сообщил, что средства, предназначенные для ликвидации Капустина, были получены украинской стороной. Эти деньги будут направлены на усиление боевых и специальных подразделений разведки.

Теперь командир РДК находится на территории Украины и готовится к дальнейшему выполнению поставленных задач. Он принял участие в докладе в режиме видеосвязи и подтвердил полную готовность вернуться к руководству подразделением.

В своем обращении руководство ГУР поздравило Дениса Капустина с успешным завершением операции и подчеркнуло, что средства, выделенные врагом для убийства, будут в конце концов работать против него — в пользу украинской борьбы.

Командир РДК, известный под позывным White Rex, заявил, что его временное отсутствие не повлияло на эффективность подразделения и готов немедленно продолжить выполнение боевых и специальных задач.

Операция была названа примерной с точки зрения контрразведки и защиты ключевых фигур, ведущих борьбу против российского режима.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла заявила, что в речи Президента не прозвучало ключевое слово — победа. По ее мнению, любые разговоры о мире без достижения превосходства над противником ложны, ведь при таких условиях это уже не мир, а капитуляция.