Населений пункт Родинське наразі є головним осередком бойових дій на Покровському напрямку. Попри неодноразові заяви противника про нібито повний контроль над містом, реальна ситуація на місці залишається зовсім іншою. Про це повідомляє військовий Сил Оборони "Алекс".

Родинське на Покровському напрямку

У самому Родинському тривають інтенсивні бої. Російські підрозділи намагаються просунутися одразу з кількох напрямків: з півночі здійснюють спроби обходу в бік шахтної зони, а з півдня прагнуть вийти в тил українських позицій зі сторони Покровська.

Оборона Родинського має критичне значення для всієї Покровсько-Мирноградської агломерації. Це фактично останній населений пункт перед великою відкритою ділянкою — полями та лісосмугами, де вести повноцінну оборону буде значно складніше.

У разі втрати цього рубежу противник отримає можливість активніше застосовувати мотоштурми та механізовані прориви, використовуючи відкриту місцевість для швидкого маневру. Саме тому утримання Родинського наразі є одним із ключових завдань Сил оборони на цьому напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські спецслужби зазнали серйозного провалу під час спроби ліквідувати командира підрозділу "Російський добровольчий корпус" Дениса Капустіна, який воює проти режиму в Москві у складі спецпідрозділу воєнної розвідки України.

Для організації вбивства російська сторона виділила пів мільйона доларів. Утім, унаслідок багатоетапної спецоперації, що тривала понад місяць, українській воєнній розвідці вдалося не лише зберегти життя командира РДК, а й викрити коло замовників та виконавців злочину з боку спецслужб РФ.

