Кремль меняет тактику: как теперь пытается штурмовать Покровск

Российские захватчики продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города. Оккупанты прибегают к одиночным перемещениям, рассчитывая, что на это никто не будет реагировать. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игоря Яременко.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Разведчик отметил, противник применяет тактику просачивания по одному, рассчитывая остаться незамеченным. Однако Силы обороны фиксируют такие попытки и наносят огневое поражение, чтобы не допустить проникновения российских подразделений в Покровск и уменьшить нагрузку на военных, которые держат оборону непосредственно в городе.

Яременко отметил, что украинские подразделения также работают над расширением и поддержанием логистических маршрутов в направлении Покровска и Мирнограда, чтобы обеспечить пехоту всем необходимым для обороны.

Кроме того, приоритетной задачей артиллерии остается контрбатарейная борьба – уничтожение вражеских артиллерийских систем, которые регулярно обстреливают позиции украинских войск и операторов дронов. В то же время из-за высокой интенсивности штурмов артиллерийские подразделения также наносят удары по живой силе противника и его бронетехнике.

Читайте также на портале "Комментарии" — населённый пункт Родинское является главным центром боевых действий на Покровском направлении. Несмотря на неоднократные заявления противника о якобы полном контроле над городом, реальная ситуация на месте остается совсем другой. Об этом сообщает военный Сил Обороны "Алекс".

Также издание "Комментарии" сообщало – военный рассказал, за счет чего россияне идут вперед на Покровском направлении.



