Кремль відкинув пропозицію миру від Зеленського: що стоїть за новою войовничою риторикою Путіна

Російський диктатор Володимир Путін залишається прихильним до своєї стратегії досягнення цілей війни виключно військовим шляхом і не демонструє готовності до реальних компромісів. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви глави Кремля. Експерти звертають увагу, що Путін фактично відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів щодо припинення війни. Замість пошуку дипломатичного рішення російський лідер знову зробив ставку на продовження бойових дій та просування російських військ. Про що говорить така позиція Кремля? Чи справді немає шансів на дипломатичне завершення війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У Кремлі є чіткий геополітичний план

Політичний експерт Олександр Антонюк зазначив, що потрібно чітко розуміти те, що прозвучало на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. У Кремлі є чіткий геополітичний план – до 2036 року повернути територію пострадянського простору і впливи в країнах Варшавського договору. Як раз це й було продубльовано на Петербурзькому міжнародному економічному форумі російським олігархом Малафєєвим і російським ультранаціоналістичним ідеологом Дугіним.

"У цій історії демонструють декілька сценаріїв розвитку. Позитивний, нейтральний, посередній і негативний. Тому, виходячи з цієї риторики, яку сьогодні представляє кремлівська пропаганда і офіційний Кремль – саме на сьогодні варіанта для припинення війни дипломатичним шляхом – не існує. Можна десь шукати варіанти припинення бойових дій, але, коли ми говоримо про припинення війни, тут наша аудиторія має чітко розуміти ключову річ. Припинення війни – це договір, це умова. Якщо у нас є територіальні претензії до Російської Федерації, або у них до нас – ми не зможемо підписати мирний договір", – зазначив експерт.

Для прикладу Олександр Антонюк називає Японію у якої теж немає мирного договору з Росією і колишнім Радянським Союзом. Це не говорить про те, що у них в країні війна, але є такий факт.

"Можливо, такий сценарій нам вдасться досягнути, але при правильних обставинах – це серйозна криза в економіці Росії, смута в Російській Федерації, настрої, відповідно, такі ж є. Або ще варіанти, тобто "чорний лебідь", державний переворот чи нанесення розгрому армії Росії, відповідно, Силами оборони України спільно з силами союзників. Бо без допомоги союзників ми цього зробити не можемо і це теж правда. Союзників в цьому контексті в нас, здається, сьогодні немає. І це теж правда. Тому ми виходимо в того, що війна буде продовжуватись. Більше того, є вірогідність, хоча вона поки що оцінюється як мала, що Путін ще захоче розв’язати війну з країнами НАТО на території Балтії, але лише, якщо він буде переконаний, що НАТО не застосує 5-ї статті", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому він уточнив, що мова не йде про спроможність РФ захопити якісь великі території країни НАТО. Достатньо зайти російським військам на декілька кілометрів. І є вірогідність, що НАТО не відповість, оскільки Сполучені Штати Америки будуть робити все можливе, щоб не зіткнутися в прямому протистоянні з російською армією. Все це може призвести до кризи не тільки в Європі, а й у НАТО.

"Це такий найгірший, можливо навіть апокаліптичний сценарій, але в даному епізоді я б його не відкидав. Тому Путін точно не готовий до переговорів. У нього точно таких планів немає, і поки він живий, таких планів в нього точно не буде", – констатував Олександр Антонюк.

Ніякого завершення війни дипломатичним способом годі й чекати

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, Володимир Путін старанно робить вигляд, що ніякої найкровопролитнішої, за останні 80 років, війни, яку розвʼязав він особисто, немає і в помині. Типу так якийсь рядовий конфлікт з Україною, як ніби навколо цін на помідори чи ще щось подібне.

"Другий момент на який варто звернути увагу – аудиторію, яка слухала Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, абсолютно не цікавить економічна співпраця з Росією. Переважна більшість питань стосувалася якраз війни проти України. Третє. Воєнний злочинець номер один чітко і давно усвідомив, що він – воєнний злочинець номер один. Відповідно в нього один шлях – війна до "переможного кінця" або до знищення всього світу, включно з самою Росією", – зазначив експерт.

За його словами, ніяких інших варіантів Путін не розглядає в принципі.

"А ще в мене склалося враження, що Путін серйозно і хронічно хворий, причому як фізіологічно, так і ментально. Весь час традиційно кашляв, плямкав, ковтав слова тощо. І ніс відверту ахінею, абсолютно не ніяковіючи. Так вміють лиш шизофреніки. Так що ніякого завершення війни дипломатичним способом годі й чекати. Лиш перемога над супостатом – ключик до тривалого миру. З цього слід і виходити", – підсумував екс-дипломат.

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