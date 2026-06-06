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Путін відкинув мир і зробив нову ставку на війну: у США попередили про ризиковий розрахунок Кремля

Російський лідер продовжує вірити у перемогу на виснаження, незважаючи на економічні проблеми, втрати на фронті та тиск усередині країни, що зростає

6 червня 2026, 09:10
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін залишається прихильним до своєї стратегії досягнення цілей війни виключно військовим шляхом і не демонструє готовності до реальних компромісів. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви глави Кремля.

Путін відкинув мир і зробив нову ставку на війну: у США попередили про ризиковий розрахунок Кремля

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерти звертають увагу, що Путін фактично відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів щодо припинення війни. Замість пошуку дипломатичного рішення російський лідер знову зробив ставку на продовження бойових дій та просування російських військ.

Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що російська армія нібито контролює значні території України та успішно просувається по всій лінії фронту. Крім того, він стверджував, що Росія досягла паритету з Україною у сфері безпілотних технологій і навіть здобула перевагу на окремих напрямках.

В ISW вважають, що такі заяви є частиною так званої "теорії перемоги" Кремля. Вона ґрунтується на переконанні, що Росія зможе виграти тривалу війну на виснаження, якщо збереже тиск на фронті і поступово просуватиметься вперед.

Проте аналітики зазначають, що ситуація для Москви стає дедалі складнішою. Російська економіка зазнає наслідків затяжної війни, зростають витрати бюджету, знижується ефективність набору нових військовослужбовців, а в суспільстві накопичується невдоволення наслідками конфлікту.

Додаткові проблеми створюють дії української армії. В останні місяці українські сили суттєво посилили далекобійні удари по військових об'єктах супротивника та змогли перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. На думку експертів, ці фактори ускладнюють плани Кремля та ставлять під сумнів здатність Росії довго підтримувати нинішній темп війни.

Попри це Путін продовжує демонструвати впевненість у своїй стратегії, що, за оцінкою ISW, свідчить про намір Кремля й надалі робити ставку на силовий сценарій замість політичного врегулювання конфлікту.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-5-2026/
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