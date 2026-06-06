Путин отверг мир и сделал новую ставку на войну: в США предупредили о рисковом расчете Кремля

Российский диктатор Владимир Путин остается привержен своей стратегии достижения целей войны исключительно военным путем и не демонстрирует готовности к реальным компромиссам. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления главы Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание, что Путин фактически отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по прекращению войны. Вместо поиска дипломатического решения российский лидер вновь сделал ставку на продолжение боевых действий и продвижение российских войск.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что российская армия якобы контролирует значительные территории Украины и успешно продвигается по всей линии фронта. Кроме того, он утверждал, что Россия достигла паритета с Украиной в сфере беспилотных технологий и даже получила преимущество на отдельных направлениях.

В ISW считают, что подобные заявления являются частью так называемой "теории победы" Кремля. Она основана на убеждении, что Россия сможет выиграть длительную войну на истощение, если сохранит давление на фронте и будет постепенно продвигаться вперед.

Однако аналитики отмечают, что ситуация для Москвы становится все сложнее. Российская экономика испытывает последствия затяжной войны, растут расходы бюджета, снижается эффективность набора новых военнослужащих, а в обществе накапливается недовольство последствиями конфликта.

Дополнительные проблемы создают действия украинской армии. В последние месяцы украинские силы существенно усилили дальнобойные удары по военным объектам противника и смогли перехватить инициативу на отдельных участках фронта. По мнению экспертов, эти факторы осложняют планы Кремля и ставят под сомнение способность России долго поддерживать нынешний темп войны.

Несмотря на это, Путин продолжает демонстрировать уверенность в своей стратегии, что, по оценке ISW, свидетельствует о намерении Кремля и дальше делать ставку на силовой сценарий вместо политического урегулирования конфликта.

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