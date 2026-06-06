Кремль отверг предложение мира от Зеленского: что стоит за новой воинственной риторикой Путина

Российский диктатор Владимир Путин остается приверженным своей стратегии достижения целей войны исключительно военным путем и не демонстрирует готовности к реальным компромиссам. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления главы Кремля. Эксперты обращают внимание, что Путин фактически отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров по прекращению войны. Вместо поиска дипломатического решения российский лидер снова сделал ставку на продолжение боевых действий и продвижение российских войск. О чем говорит такая позиция Кремля? Действительно ли нет шансов на дипломатическое завершение войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

У Кремля есть четкий геополитический план

Политический эксперт Александр Антонюк отметил, что нужно четко понимать, что прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме. У Кремля есть четкий геополитический план – к 2036 году вернуть территорию постсоветского пространства и влияние в странах Варшавского договора. Как раз это было продублировано на Петербургском международном экономическом форуме российским олигархом Малафеевым и российским ультранационалистическим идеологом Дугиным.

"В этой истории демонстрируют несколько сценариев развития. Положительный, нейтральный, посредственный и отрицательный. Поэтому, исходя из этой риторики, которую сегодня представляет кремлевская пропаганда и официальный Кремль – именно на сегодняшний день варианта для прекращения войны дипломатическим путем – не существует. Можно где-то искать варианты прекращения боевых действий, но когда мы говорим о прекращении войны, наша аудитория должна четко понимать ключевую вещь. Прекращение войны – это договор, это условие. Если у нас есть территориальные претензии к Российской Федерации или у них к нам – мы не сможем подписать мирный договор", – отметил эксперт.

Как пример Александр Антонюк называет Японию у которой тоже нет мирного договора с Россией и бывшим Советским Союзом. Это не говорит о том, что у них в стране война, но есть подобный факт.

"Возможно, такой сценарий нам удастся достичь, но при правильных обстоятельствах – это серьезный кризис в экономике России, смута в Российской Федерации, настроения соответственно такие же есть. Или еще варианты, то есть "черный лебедь", государственный переворот или нанесение разгрома армии России соответственно Силами обороны Украины совместно с силами союзников. Ибо без помощи союзников мы этого сделать не можем и это тоже правда. Союзников в этом контексте у нас, кажется, сегодня нет. И это тоже верно. Поэтому мы исходим из того, что война будет продолжаться. Более того, есть вероятность, хотя она пока оценивается как малая, что Путин еще захочет развязать войну со странами НАТО на территории Балтии, но только если он будет убежден, что НАТО не применит 5 статью", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом он уточнил, что речь не идет о возможности РФ захватить какие-либо большие территории страны НАТО. Достаточно зайти российским войскам на несколько километров. И вероятно, что НАТО не ответит, поскольку Соединенные Штаты Америки будут делать все возможное, чтобы не столкнуться в прямом противостоянии с российской армией. Все это может привести к кризису не только в Европе, но и НАТО.

"Это такой худший, возможно, даже апокалиптический сценарий, но в данном эпизоде я бы его не отвергал. Потому Путин точно не готов к переговорам. У него точно таких планов нет, и пока он жив, таких планов у него точно не будет", – констатировал Александр Антонюк.

Никакого завершения войны дипломатическим способом не стоит и ждать

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что Владимир Путин старательно делает вид, что никакой самой кровопролитной, за последние 80 лет, войны, которую развязал он лично, нет и в помине. Типа так какой-то рядовой конфликт с Украиной, как вокруг цен на помидоры или еще что-то подобное.

"Второй момент на который стоит обратить внимание – аудиторию, слушавшую Путина на Петербургском международном экономическом форуме, абсолютно не интересует экономическое сотрудничество с Россией. Подавляющее большинство вопросов касалось как раз войны против Украины. Третье. Военный преступник номер один ясно и давно осознал, что он – военный преступник номер один. Соответственно у него один путь – война до "победного конца" или до уничтожения всего мира, включая саму Россию", – отметил эксперт.

По его словам, никаких других вариантов Путин не рассматривает в принципе.

"А еще у меня создалось впечатление, что Путин серьезно и хронически болен, причем как физиологически, так и ментально. Все время традиционно кашлял, чавкал, глотал слова и т.д. И нес откровенную ахинею, совершенно не смущаясь. Так умеют только шизофреники. Так что никакого завершения войны дипломатическим способом не приходится. Только победа над супостатом – ключик к продолжительному миру. Из этого следует и исходить", – подытожил экс-дипломат.

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