Кремль пригрозив країнам ЄС через українські дрони, які б’ють по РФ

Кремль пригрозив країнам ЄС через "використання" їхнього повітряного простору українськими дронами.

31 березня 2026, 14:15
Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у Москві розглянуть можливі "відповідні заходи", якщо країни Європейського Союзу будуть й надалі ніюбито надавати свій повітряний простір для атак українських безпілотників по території Росії. 

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу з журналістами заявив, що Москва уважно стежить за повідомленнями про можливе використання повітряного простору європейських держав під час операцій українських дронів. 

"Безумовно, ми вважаємо, що, якщо має місце надання повітряного простору для здійснення ворожої терористичної діяльності проти Російської Федерації, то це зобов'яже нас зробити відповідні висновки і вжити відповідних заходів", — сказав Пєсков.

Речник Кремля додав, що російські військові нібито аналізують ситуацію та готують пропозиції щодо подальших дій.

У країнах Європи подібні заяви називають частиною дезінформаційної кампанії РФ. Напередодні оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про поширення фейкової інформації щодо використання польського повітряного простору для українських операцій проти Росії. 

Схожі повідомлення спростовували й у Балтії. Влада Естонії заявила, що російські медіа поширюють дезінформацію про нібито причини появи українських безпілотників у регіоні. У Латвії також попередили про скоординовану інформаційну операцію Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяву президента Зеленського про перемир’я на Великдень.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський запропонував Росії здатися.



