Кремль пригрозил странам ЕС из-за бьющих по РФ украинских дронов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят возможные "соответствующие меры", если страны Европейского Союза будут и далее якобы предоставлять свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по территории России.

Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Москва внимательно следит за сообщениями о возможном использовании воздушного пространства европейских государств во время операций украинских дронов.

"Безусловно, мы считаем, что если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры", — сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что российские военные якобы анализируют ситуацию и готовят предложения по дальнейшим действиям.

В странах Европы подобные заявления называют частью дезинформационной кампании РФ. Накануне оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о распространении фейковой информации по использованию польского воздушного пространства для украинских операций против России.

Похожие сообщения опровергали и в Балтии. Власти Эстонии заявили, что российские медиа распространяют дезинформацию о якобы причинах появления украинских беспилотников в регионе. В Латвии также предупредили о скоординированной информационной операции Москвы.

