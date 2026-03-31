Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят возможные "соответствующие меры", если страны Европейского Союза будут и далее якобы предоставлять свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по территории России.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Москва внимательно следит за сообщениями о возможном использовании воздушного пространства европейских государств во время операций украинских дронов.
Спикер Кремля добавил, что российские военные якобы анализируют ситуацию и готовят предложения по дальнейшим действиям.
В странах Европы подобные заявления называют частью дезинформационной кампании РФ. Накануне оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о распространении фейковой информации по использованию польского воздушного пространства для украинских операций против России.
Похожие сообщения опровергали и в Балтии. Власти Эстонии заявили, что российские медиа распространяют дезинформацию о якобы причинах появления украинских беспилотников в регионе. В Латвии также предупредили о скоординированной информационной операции Москвы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление президента Зеленского о перемирии на Пасху.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский предложил России сдаться.