Кожен грає сам за себе: у Раді розповіли про головний спір між ЄС і США по мирному плані для України

У медіа досить активно просувається новина про те, що європейські партнери України вирішили запропонувати свій план по завершенню війни в Україні. Наразі у ЗМІ про це практично ніхто не говорить та головні спори серед європейців йдуть навіть не за те під чиїм контролем залишиться Слов’янськ чи Краматорськ, а за те, кому дістануться заморожені російські кошти. США хочуть – собі. Європейці – собі. Про це у себе в Телеграм розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Україна, ЄС та США. Фото: із відкритих джерел

"Так і живем. Притому, що я вважаю, що Німеччина – це дійсно гарний наш союзник. І ми маємо бути дуже їй вдячні: від прихистку мільйонів людей – до дуже великих коштів, які вони нам передали. Але треба розуміти, що в кінцевому варіанті: кожен грає сам за себе. Тому давайте грати ЗА НАС, а не бути знову щитом Європи", — зазначив політик.

