Каждый играет сам за себя: в Раде рассказали о главном споре между ЕС и США по мирному плану для Украины
Каждый играет сам за себя: в Раде рассказали о главном споре между ЕС и США по мирному плану для Украины

Территории Украины далеко не главный интересующий европейцев фактор, отметил нардеп Алексей Гончаренко

24 ноября 2025, 09:25
Кравцев Сергей

В СМИ достаточно активно продвигается новость о том, что европейские партнеры Украины решили предложить свой план по завершению войны в Украине. Пока в СМИ об этом практически никто не говорит и главные споры среди европейцев идут даже не за то, под чьим контролем останется Славянск или Краматорск, а за то, кому достанутся замороженные российские средства. США хотят – себе. Европейцы – себе. Об этом у себя в телеграмме рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

"Так и живем. Потому что я считаю, что Германия – это действительно хороший наш союзник. И мы должны быть очень ей благодарны: от убежища миллионов людей до очень больших средств, которые они нам передали. Но нужно понимать, что в конечном варианте: каждый играет сам за себя. Поэтому давайте играть ЗА НАС, а не снова быть щитом Европы", — отметил политик.

Читайте на портале "Комментарии" — США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали свое обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. При этом Reuters пишет о том, что участники переговоров не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо закрыть, включая вопрос, как обеспечить безопасность Киева от угрозы со стороны России.

Также издание "Комментарии" сообщало — на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.




