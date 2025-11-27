"Кордони 91-го - це відверта маячня": названо сценарій, який влаштує Україну у війні з Росією

Відмова від ідеї повернення кордонів 1991 року та перехід до сценарію замороження конфлікту виглядає найбільш реалістичним сценарієм закінченням війни для України. Про це заявив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Україна може погодитися на замороження війни. Фото з відкритих джерел

Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що ситуація на фронті стрімко погіршується, а російські війська мають низку тактичних успіхів, які суттєво ускладнюють перспективи масштабного контрнаступу. Тому сценарій звільнення всієї території України, включно з Донбасом і Кримом, він називає "відвертою маячнею".

Снєгирьов наголошує, що нині найбільш імовірною моделлю завершення війни може стати замороження конфлікту по лінії бойових дій.

"Не мовиться про те, що Росію витіснять на кордони 91-го року, це відверта маячня. Давайте забудемо про ці тези. Україну влаштовує сценарій якраз замороження конфлікту по лінії бойового зіткнення. Навіть влаштовує сценарій демаркаційної зони, мовиться про відповідно залишки Донецької області та Слов'янсько-Краматорської агломерації. Давайте будемо реалістами, захоплення Покровська — це питання часу", — вважає Снєгирьов.

Експерт також звернув увагу на оперативну ситуацію. За його словами, російські війська просунулися до Сіверська та наблизилися до Лимана, тривають бої на околицях Костянтинівки, а також зберігається загроза наступу в районі Гуляйполя та на стику Донецької, Запорізької й Дніпропетровської областей.

Снєгирьов прогнозує, що після можливого падіння Покровської агломерації Росія може перекинути до 150 тисяч військових на Костянтинівський напрямок, що ще більше ускладнить оборону.

"Сполучені Штати виходять із реалій ситуації на лінії бойового зіткнення і пропонують той сценарій, а саме створення демаркаційної зони на території Донецької області, відповідно, повернення тимчасово окупованих територій Харківської, Сумської і Дніпропетровських областей", — заявив військовий експерт.

Водночас Снєгирьов наголошує, що Росія задоволена нинішнім станом лінії фронту й відкрито заявляє, що запропоновані мирні формати її не влаштовують.

