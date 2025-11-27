"Границы 91-го - это откровенный бред": назван сценарий, который устроит Украину в войне с Россией

Рубрики
Отказ от идеи возвращения границ 1991 года и переход к сценарию замораживания конфликта выглядит наиболее реалистичным сценарием окончания войны для Украины. Об этом заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.
Украина может согласиться на заморозку войны. Фото из открытых источников
Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ситуация на фронте стремительно ухудшается, а российские войска имеют ряд тактических успехов, существенно усложняющих перспективы масштабного контрнаступления. Поэтому сценарий освобождения всей территории Украины, включая Донбасс и Крым, он называет "откровенным бредом".
Снегирев отмечает, что ныне наиболее вероятной моделью завершения войны может стать заморозка конфликта по линии боевых действий.
Эксперт также обратил внимание на оперативную ситуацию. По его словам, российские войска продвинулись к Северскому и приблизились к Лиману, продолжаются бои в окрестностях Константиновки, а также сохраняется угроза наступления в районе Гуляйполя и на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
Снегирев прогнозирует, что после возможного падения Покровской агломерации Россия может перебросить до 150 тысяч военных на Константиновское направление, что еще больше усложнит оборону.
В то же время Снегирев отмечает, что Россия удовлетворена нынешним состоянием линии фронта и открыто заявляет, что предложенные мирные форматы ее не устраивают.
