"Границы 91-го - это откровенный бред": назван сценарий, который устроит Украину в войне с Россией

Отказ от идеи возвращения границ 1991 года и переход к сценарию замораживания конфликта выглядит наиболее реалистичным сценарием окончания войны для Украины. Об этом заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Украина может согласиться на заморозку войны. Фото из открытых источников

Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ситуация на фронте стремительно ухудшается, а российские войска имеют ряд тактических успехов, существенно усложняющих перспективы масштабного контрнаступления. Поэтому сценарий освобождения всей территории Украины, включая Донбасс и Крым, он называет "откровенным бредом".

Снегирев отмечает, что ныне наиболее вероятной моделью завершения войны может стать заморозка конфликта по линии боевых действий.

"Не говорится о том, что Россию вытеснят на границы 91-го года, это откровенный бред. Давайте забудем эти тезисы. Украину устраивает сценарий как раз замораживание конфликта по линии боевого столкновения. Даже устраивает сценарий демаркационной зоны, говорится о соответственно остатках Донецкой области и Славянско-Краматорской агломерации. Давайте будем реалистами, захват Покровска – это вопрос времени", — считает Снегирев.

Эксперт также обратил внимание на оперативную ситуацию. По его словам, российские войска продвинулись к Северскому и приблизились к Лиману, продолжаются бои в окрестностях Константиновки, а также сохраняется угроза наступления в районе Гуляйполя и на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Снегирев прогнозирует, что после возможного падения Покровской агломерации Россия может перебросить до 150 тысяч военных на Константиновское направление, что еще больше усложнит оборону.

"Соединенные Штаты выходят из реалий ситуации на линии боевого столкновения и предлагают тот сценарий, а именно создание демаркационной зоны на территории Донецкой области соответственно возвращение временно оккупированных территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровских областей", — заявил военный эксперт.

В то же время Снегирев отмечает, что Россия удовлетворена нынешним состоянием линии фронта и открыто заявляет, что предложенные мирные форматы ее не устраивают.

