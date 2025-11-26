Навіть ганебний для України мир не влаштує Кремль: чого насправді хоче досягти Путін

Росія не була готова виконувати навіть найвигідніший для себе варіант мирної угоди, яким був план із 28 пунктів. Він був написаний самими росіянами та переданий США. Про це заявив політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, Кремль ніколи не розглядав цей документ як реальний шлях до завершення війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Максим Несвітайлов в ефірі "Еспресо" пояснив, що Москва отримала унікальну можливість використати слабкі моменти в українській внутрішній політиці, зокрема корупційний скандал та падіння рейтингу влади. Однак, навіть за таких умов Росія не скористалася шансом нав’язати Україні компромісний мир.

"Росія не показувала своєї дуже великої зацікавленості в реалізації того плану, який, як ми тепер знаємо, вони ж самі і написали і передали Сполученим Штатам Америки, що підтверджує той факт, що вони ніколи не мали наміру його реалізовувати і дотримуватись", — пояснює Несвітайлов.

Експерт-міжнародник зауважує, що Кремль міг би заявити про готовність підписати план, який медіа називали "планом Трампа", і поставити Київ та Вашингтон перед фактом, або мир на російських умовах, або повне припинення будь-яких переговорів. Несвітайлов переконаний, що за таких обставин тиск США був би значним, а частина українського суспільства, почувши про "мир завтра", могла б погодитися на компроміс.

Однак Путін обрав інший шлях у війні проти України, який передбачає продовження ескалації.

"Росія це не зробила по одній простій причині — навіть такий варіант ганебного для України миру їх не влаштовуює, вони хочуть більшого. Бо це екзистенційна війна. Вона іде на знищення", — зазначив Несвітайлов.

Експерт додав, що кінцева мета Путіна полягає не у переговорах та територіальних поступках, а у знищенні української державності та всього українського як явища. За його словами, мир на будь-яких компромісних умовах, навіть максимально вигідних для Росії, Кремлю не потрібен.

