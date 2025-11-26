logo_ukra

Навіть ганебний для України мир не влаштує Кремль: чого насправді хоче досягти Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Навіть ганебний для України мир не влаштує Кремль: чого насправді хоче досягти Путін

Політолог Максим Несвітайлов заявив, що навіть найвигідніший для Кремля варіант мирної угоди не влаштовує Росію. Путін прагне знищення України, а не компромісів.

26 листопада 2025, 22:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія не була готова виконувати навіть найвигідніший для себе варіант мирної угоди, яким був план із 28 пунктів. Він був написаний самими росіянами та переданий США. Про це заявив політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, Кремль ніколи не розглядав цей документ як реальний шлях до завершення війни.

Навіть ганебний для України мир не влаштує Кремль: чого насправді хоче досягти Путін

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Максим Несвітайлов в ефірі "Еспресо" пояснив, що Москва отримала унікальну можливість використати слабкі моменти в українській внутрішній політиці, зокрема корупційний скандал та падіння рейтингу влади. Однак, навіть за таких умов Росія не скористалася шансом нав’язати Україні компромісний мир.

"Росія не показувала своєї дуже великої зацікавленості в реалізації того плану, який, як ми тепер знаємо, вони ж самі і написали і передали Сполученим Штатам Америки, що підтверджує той факт, що вони ніколи не мали наміру його реалізовувати і дотримуватись", — пояснює Несвітайлов.

Експерт-міжнародник зауважує, що Кремль міг би заявити про готовність підписати план, який медіа називали "планом Трампа", і поставити Київ та Вашингтон перед фактом, або мир на російських умовах, або повне припинення будь-яких переговорів. Несвітайлов переконаний, що за таких обставин тиск США був би значним, а частина українського суспільства, почувши про "мир завтра", могла б погодитися на компроміс. 

Однак Путін обрав інший шлях у війні проти України, який передбачає продовження ескалації.

"Росія це не зробила по одній простій причині — навіть такий варіант ганебного для України миру їх не влаштовуює, вони хочуть більшого. Бо це екзистенційна війна. Вона іде на знищення", — зазначив Несвітайлов.

Експерт додав, що кінцева мета Путіна полягає не у переговорах та територіальних поступках, а у знищенні української державності та всього українського як явища. За його словами, мир на будь-яких компромісних умовах, навіть максимально вигідних для Росії, Кремлю не потрібен.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії відреагували на новий мирний план та пояснили, чи готова Москва до поступок.

Також "Коментарі" писали, що Путіну доводиться підлаштовуватися під Трампа.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
