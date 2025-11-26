logo

Даже позорный для Украины мир не устроит Кремль: чего на самом деле хочет добиться Путин
НОВОСТИ

Даже позорный для Украины мир не устроит Кремль: чего на самом деле хочет добиться Путин

Политолог Максим Несвитайлов заявил, что даже самый выгодный для Кремля вариант мирного соглашения не устраивает Россию. Путин стремится к уничтожению Украины, а не к компромиссам.

26 ноября 2025, 22:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия не была готова выполнять даже самый выгодный для себя вариант мирного соглашения, которым был план из 28 пунктов. Он был написан самими русскими и передан в США. Об этом заявил политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, Кремль никогда не рассматривал этот документ как реальный путь к завершению войны.

Даже позорный для Украины мир не устроит Кремль: чего на самом деле хочет добиться Путин

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Максим Несвитайлов в эфире "Эспрессо" пояснил, что Москва получила уникальную возможность использовать слабые моменты в украинской внутренней политике, в частности, коррупционный скандал и падение рейтинга власти. Однако даже при таких условиях Россия не воспользовалась шансом навязать Украине компромиссный мир.

"Россия не показывала своей очень большой заинтересованности в реализации того плана, который, как мы теперь знаем, они же сами и написали и передали Соединенным Штатам Америки, что подтверждает тот факт, что они никогда не собирались его реализовывать и придерживаться", — объясняет Несвитайлов.

Эксперт-международник отмечает, что Кремль мог бы заявить о готовности подписать план, который медиа называли "планом Трампа", и поставить Киев и Вашингтон перед фактом, либо мир на российских условиях, либо полное прекращение каких-либо переговоров. Несвитайлов убежден, что при таких обстоятельствах давление США было бы значительным, а часть украинского общества, услышав о "мире завтра", могла бы согласиться на компромисс.

Однако Путин избрал другой путь в войне против Украины, предполагающий продолжение эскалации.

"Россия это не сделала по одной простой причине – даже такой вариант позорного для Украины мира их не устраивает, они хотят большего. Потому что это экзистенциальная война. Она идет на уничтожение", – отметил Несвитайлов.

Эксперт добавил, что конечная цель Путина состоит не в переговорах и территориальных уступках, а в уничтожении украинской государственности и всего украинского как явления. По его словам, мир на любых компромиссных условиях, даже максимально выгодных для России, Кремлю не нужен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на новый мирный план и объяснили, готова ли Москва к уступкам.

Также "Комментарии" писали, что Путину приходится подстраиваться под Трампа.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
