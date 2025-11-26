Даже позорный для Украины мир не устроит Кремль: чего на самом деле хочет добиться Путин

Россия не была готова выполнять даже самый выгодный для себя вариант мирного соглашения, которым был план из 28 пунктов. Он был написан самими русскими и передан в США. Об этом заявил политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, Кремль никогда не рассматривал этот документ как реальный путь к завершению войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Максим Несвитайлов в эфире "Эспрессо" пояснил, что Москва получила уникальную возможность использовать слабые моменты в украинской внутренней политике, в частности, коррупционный скандал и падение рейтинга власти. Однако даже при таких условиях Россия не воспользовалась шансом навязать Украине компромиссный мир.

"Россия не показывала своей очень большой заинтересованности в реализации того плана, который, как мы теперь знаем, они же сами и написали и передали Соединенным Штатам Америки, что подтверждает тот факт, что они никогда не собирались его реализовывать и придерживаться", — объясняет Несвитайлов.

Эксперт-международник отмечает, что Кремль мог бы заявить о готовности подписать план, который медиа называли "планом Трампа", и поставить Киев и Вашингтон перед фактом, либо мир на российских условиях, либо полное прекращение каких-либо переговоров. Несвитайлов убежден, что при таких обстоятельствах давление США было бы значительным, а часть украинского общества, услышав о "мире завтра", могла бы согласиться на компромисс.

Однако Путин избрал другой путь в войне против Украины, предполагающий продолжение эскалации.

"Россия это не сделала по одной простой причине – даже такой вариант позорного для Украины мира их не устраивает, они хотят большего. Потому что это экзистенциальная война. Она идет на уничтожение", – отметил Несвитайлов.

Эксперт добавил, что конечная цель Путина состоит не в переговорах и территориальных уступках, а в уничтожении украинской государственности и всего украинского как явления. По его словам, мир на любых компромиссных условиях, даже максимально выгодных для России, Кремлю не нужен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на новый мирный план и объяснили, готова ли Москва к уступкам.

Также "Комментарии" писали, что Путину приходится подстраиваться под Трампа.