Російський опозиціонер і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров різко розкритикував запропонований спецпредставником президента США Стівом Віткоффом мирний план щодо України. На його думку, документ не лише суперечить інтересам Києва, але й фактично створений для збагачення родини Дональда Трампа.
Гаррі Каспаров під час виступу на Міжнародному форумі з безпеки у Галіфаксі заявив, що пропозиції Віткоффа "неможливо сприймати всерйоз", оскільки вони передбачають здачу ключових українських позицій та фактичну легітимізацію російської агресії.
Опозиціонер також наголосив на слабкості реакції Заходу та, зокрема, НАТО. На його переконання, Альянс існує лише формально, тоді як реальний захист Європи сьогодні забезпечує саме Україна. Каспаров запевняє, що якби Україна не стримувала російську армію, танки вже могли б стояти у Польщі.
Також Каспаров різко розкритикував дискусії про необхідність поступок Україні в обмін на примарні гарантії безпеки.
На думку Каспарова, будь-яка угода, яка передбачає українські поступки, лише зміцнить позиції Кремля та наблизить путінську мрію про відновлення імперського впливу.
