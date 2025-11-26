Мирний план США назвали "продажем" України для збагачення родини Трампа

Російський опозиціонер і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров різко розкритикував запропонований спецпредставником президента США Стівом Віткоффом мирний план щодо України. На його думку, документ не лише суперечить інтересам Києва, але й фактично створений для збагачення родини Дональда Трампа.

Мирний план США назвали продажем Україну. Фото з відкритих джерел

Гаррі Каспаров під час виступу на Міжнародному форумі з безпеки у Галіфаксі заявив, що пропозиції Віткоффа "неможливо сприймати всерйоз", оскільки вони передбачають здачу ключових українських позицій та фактичну легітимізацію російської агресії.

"Це найкраще шоу, про яке Путін не міг і мріяти. Я не розумію, як можна всерйоз обговорювати угоду, складену бізнес-партнером Трампа!? Це рієлторська угода, щоб збагатити родину Трампа та продати Україну! Як можна всерйоз обговорювати, що Україна має віддати укріплення, які рятують Європу!?", — вказує Каспаров.

Опозиціонер також наголосив на слабкості реакції Заходу та, зокрема, НАТО. На його переконання, Альянс існує лише формально, тоді як реальний захист Європи сьогодні забезпечує саме Україна. Каспаров запевняє, що якби Україна не стримувала російську армію, танки вже могли б стояти у Польщі.

Також Каспаров різко розкритикував дискусії про необхідність поступок Україні в обмін на примарні гарантії безпеки.

"Чотири роки Україна воює за всю Європу! НАТО було створено для однієї війни: уберегти вільну Європу від російської агресії. Україна – єдина країна, яка воює, а ми все ще обговорюємо: чи приймати їх до НАТО чи ні!? Україна – єдина країна, яка втілює призначення НАТО! І ми повинні їм все. Ні, давайте ними пожертвуємо!", — сказав Каспаров.

На думку Каспарова, будь-яка угода, яка передбачає українські поступки, лише зміцнить позиції Кремля та наблизить путінську мрію про відновлення імперського впливу.

"Путін, Сі Цзіньпін, решта — вони святкують це! На нашому боці все – військова, політична, економічна сила, а ми все ще програємо війну. Завдяки Україні Росія все ще не здійснила путінської мрії про реставрацію Російської Імперії. Але якщо, не дай боже, Україну змусять піти на цю угоду, то цілком ясно, що Путін реалізує свою мрію. А ви, хлопці, наступні. Але ви не наважитеся воювати", — підсумував російський опозиціонер.

