Мирный план США назвали "продажей" Украины для обогащения семьи Трампа

Российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров подверг резкой критике предложенный спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом мирный план по Украине. По его мнению, документ не только противоречит интересам Киева, но и фактически создан для обогащения семьи Дональда Трампа.

Мирный план США назвали продажей Украины. Фото из открытых источников

Гарри Каспаров, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, заявил, что предложения Виткоффа "невозможно воспринимать всерьез", поскольку они предполагают сдачу ключевых украинских позиций и фактическую легитимизацию российской агрессии.

"Это лучшее шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Я не понимаю, как можно всерьез обсуждать сделку, составленную бизнес-партнером Трампа!? Это риелторское соглашение, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину! Как можно всерьез обсуждать, что Украина должна отдать спасающие Европу укрепления!?", — указывает Каспаров.

Оппозиционер также отметил слабость реакции Запада и, в частности, НАТО. По его убеждению, Альянс существует только формально, в то время как реальную защиту Европы сегодня обеспечивает именно Украина. Каспаров уверяет, что если бы Украина не удерживала российскую армию, танки уже могли бы стоять в Польше.

Также Каспаров подверг резкой критике дискуссии о необходимости уступок Украине в обмен на призрачные гарантии безопасности.

"Четыре года Украина воюет за всю Европу! НАТО было создано для одной войны: уберечь свободную Европу от российской агрессии. Украина – единственная воюющая страна, а мы все еще обсуждаем: принимать ли их в НАТО или нет!? Украина – единственная страна, олицетворяющая назначение НАТО! И мы должны им все. Нет, давайте ими пожертвуем!", — сказал Каспаров.

По мнению Каспарова, любое соглашение, предусматривающее украинские уступки, лишь укрепит позиции Кремля и приблизит путинскую мечту о возобновлении имперского влияния.

"Путин, Си Цзиньпин, остальные — они празднуют это! На нашей стороне все – военная, политическая, экономическая сила, а мы все еще проигрываем войну. Благодаря Украине Россия все еще не осуществила путинскую мечту о реставрации Российской Империи. Но если, не дай Бог, Украину заставят пойти на это соглашение, то совершенно ясно, что Путин реализует свою мечту. А вы, ребята, следующие. Но вы не решитесь воевать", — подытожил российский оппозиционер.

