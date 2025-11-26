Мирный план США назвали "продажей" Украины для обогащения семьи Трампа

Рубрики
Российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров подверг резкой критике предложенный спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом мирный план по Украине. По его мнению, документ не только противоречит интересам Киева, но и фактически создан для обогащения семьи Дональда Трампа.
Мирный план США назвали продажей Украины. Фото из открытых источников
Гарри Каспаров, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, заявил, что предложения Виткоффа "невозможно воспринимать всерьез", поскольку они предполагают сдачу ключевых украинских позиций и фактическую легитимизацию российской агрессии.
Оппозиционер также отметил слабость реакции Запада и, в частности, НАТО. По его убеждению, Альянс существует только формально, в то время как реальную защиту Европы сегодня обеспечивает именно Украина. Каспаров уверяет, что если бы Украина не удерживала российскую армию, танки уже могли бы стоять в Польше.
Также Каспаров подверг резкой критике дискуссии о необходимости уступок Украине в обмен на призрачные гарантии безопасности.
По мнению Каспарова, любое соглашение, предусматривающее украинские уступки, лишь укрепит позиции Кремля и приблизит путинскую мечту о возобновлении имперского влияния.
