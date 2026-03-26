Контрнаступ на півдні посилюється: у ЗСУ розповіли, скільки звільнено населених пунктів

Під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські захисники звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів і ще 3 повністю зачистили від противника. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Військові розповіли, що на Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ.

Станом на 25 березня 2026 року українські воїни звільнили 9 населених пунктів (7 у Дніпропетровській області та 2 в Запорізькій) і ще 3 повністю зачистили від противника.

Українські війська відновили контроль над близько 440 км² території. З початку операції, що триває з 29 січня 2026 року, втрати російських військ склали 3 676 осіб, з яких безповоротні – 2 653, санітарні – 1 023, а 11 потрапили в полон.

Також українські війська знищили 565 одиниць техніки та озброєння противника, серед яких: бойові броньовані машини — 13; автомобільна техніка — 141; артилерійські системи — 250; мото- та квадротехніка — 153; танки – 8.

Крім того, українські підрозділи ліквідували 1 283 безпілотники типу "Крило" та 140 пунктів управління БпЛА.

