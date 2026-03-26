Контрнаступление на юге усиливается: в ВСУ рассказали, сколько освобождено населенных пунктов

Во время контрнаступления на Александровском направлении украинские защитники освободили от российских окупантов 9 населенных пунктов и еще 3 полностью зачистили от противника. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Военные рассказали, что на Александровском направлении идет контрнаступательная операция ВСУ.

По состоянию на 25 марта 2026 года украинские воины уволили 9 населенных пунктов (7 в Днепропетровской области и 2 в Запорожской) и еще 3 полностью зачистили от противника.

Украинские войска возобновили контроль над около 440 км территории. С начала операции, продолжающейся с 29 января 2026 года, потери российских войск составили 3 676 человек, из которых безвозвратные – 2 653, санитарные – 1 023, а 11 попали в плен.

Также украинские войска уничтожили 565 единиц техники и вооружения противника, среди которых: боевые бронированные машины – 13; автомобильная техника – 141; артиллерийские системы – 250; мото- и квадротехника – 153; танки – 8.

Кроме того, украинские подразделения ликвидировали 1283 беспилотника типа "Крыло" и 140 пунктов управления БпЛА.

