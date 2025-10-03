У ніч на 3 жовтня (із 20:00 2 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що саме балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 збити не вдалося, після того, як РФ їх модифікувала.

Комбінований удар по Україні: чим цього разу били росіяни і що збити не вдалося

Усього для удару по населених пунктах України було застосовано:

- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 21 крилату ракету Іскандер-К;

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

- 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

- 12 крилатих ракет Іскандер-К;

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку по Україні, найбільш сильний удар прийшовся по Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Через що в обласному центрі деякі школи перевели на онлайн-формат навчання.

"Є пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки в різних куточках області. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на даний момент до медичних закладів звернень не було. Деякі школи сьогодні перейшли на онлайн-навчання", — заявила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.