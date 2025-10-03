Комбинированный удар по Украине: чем на этот раз били россияне и что сбить не удалось

В ночь на 3 октября (с 20:00 2 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 416 средств воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию воздушных сил ВСУ. Отмечается, что именно баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 сбить не удалось после того, как РФ их модифицировала.

Комбинированный удар по Украине: чем на этот раз избивали россияне и что сбить не удалось

Всего для удара по населенным пунктам Украины было применено:

- 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

- 21 крылатую ракету Искандер-К;

- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей:

- 303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

- 12 крылатых ракет Искандер-К;

- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку по Украине, наиболее сильный удар пришелся по Полтавщине с применением ракет и БПЛА. Из-за чего в областном центре некоторые школы перевели на онлайн формат обучения.

"Есть поврежденная гражданская инфраструктура, жилые дома в разных уголках области. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия. По состоянию на данный момент в медицинские учреждения обращений не было. Некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение", – заявила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.