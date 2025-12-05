«Командування має бути готовим»: військовий заявив про загрозу для важливого міста на Донеччині

Російські загарбники різко збільшили активність на ділянці в напрямку Малинівки, що на Донеччині.

Ворог активізувався в напрямку Малинівки. Фото: з відкритих джерел

Відстань від лінії бойового зіткнення на цьому напрямку до Краматорська вже складає близько 16 км, повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

За його словами, у нинішніх реаліях 16 км – "не так і багато, щоб місто в повному обсязі в найближчій перспективі відчуло на собі всі деструктивні процеси цієї війни".

"Залишається лише зрозуміти реальні плани противника: чи він це робить для погіршення ситуації на Сіверському напрямку, чи для руху та розвитку подальшого успіху в напрямку Краматорська", — зазначив "Алекс".

На думку військового, із такою тенденцією з часом "може спокійно постати" питання оборони Краматорська.

"Командування має передбачити і бути готовим до подібного розвитку подій", — наголосив військовий.

Як писав портал "Коментарі", Сили спеціальних операцій України повідомили про знищення диверсійної групи противника, яка проникла в населений пункт Ярова на Донеччині, скориставшись погіршенням погодних умов. Завданням російських військових було встановлення українських вогневих позицій та місць роботи екіпажів безпілотників.

Видання "Коментарі" також писало, що на Мирноградському напрямку на північному фланзі противник продавив оборону й зайняв фермерські будівлі. На кадрах візуального контролю видно їх хаотичний рух у цьому секторі — працюють нервово, метушаться, намагаються розгойдати нашу лінію й знайти слабкі місця. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".