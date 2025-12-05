logo_ukra

BTC/USD

92433

ETH/USD

3145.42

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Командування має бути готовим»: військовий заявив про загрозу для важливого міста на Донеччині
commentss НОВИНИ Всі новини

«Командування має бути готовим»: військовий заявив про загрозу для важливого міста на Донеччині

На думку військового, українське командування має готуватися до оборони Краматорська

5 грудня 2025, 00:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російські загарбники різко збільшили активність на ділянці в напрямку Малинівки, що на Донеччині. 

«Командування має бути готовим»: військовий заявив про загрозу для важливого міста на Донеччині

Ворог активізувався в напрямку Малинівки. Фото: з відкритих джерел

Відстань від лінії бойового зіткнення на цьому напрямку до Краматорська вже складає близько 16 км, повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс". 

За його словами, у нинішніх реаліях 16 км – "не так і багато, щоб місто в повному обсязі в найближчій перспективі відчуло на собі всі деструктивні процеси цієї війни". 

"Залишається лише зрозуміти реальні плани противника: чи він це робить для погіршення ситуації на Сіверському напрямку, чи для руху та розвитку подальшого успіху в напрямку Краматорська", — зазначив "Алекс".

На думку військового, із такою тенденцією з часом "може спокійно постати" питання оборони Краматорська.

"Командування має передбачити і бути готовим до подібного розвитку подій", — наголосив військовий.

Як писав портал "Коментарі", Сили спеціальних операцій України повідомили про знищення диверсійної групи противника, яка проникла в населений пункт Ярова на Донеччині, скориставшись погіршенням погодних умов. Завданням російських військових було встановлення українських вогневих позицій та місць роботи екіпажів безпілотників.

Видання "Коментарі" також писало, що на Мирноградському напрямку на північному фланзі противник продавив оборону й зайняв фермерські будівлі. На кадрах візуального контролю видно їх хаотичний рух у цьому секторі — працюють нервово, метушаться, намагаються розгойдати нашу лінію й знайти слабкі місця. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6537
Теги:

Новини

Всі новини