На Мирноградському напрямку на північному фланзі противник продавив оборону й зайняв фермерські будівлі. По кадрах візуального контролю видно їх хаотичний рух у цьому секторі — працюють нервово, метушаться, намагаються розгойдати нашу лінію й знайти слабкі місця. Про це пише військовий Сил оборони України з позивним "Мучной", який щодня повідомляє ситуацію з фронту.

Військовий: окупанти щось готують на Мирноградському напрямку

"Одночасно підтверджується, що західна частина н.п. Рівне вже під контролем ворога, де вони проводять свої стабілізаційні заходи та розчищають підхідні напрямки.

Північніше, в районі Світлого, ворог активно підтягує Центр “Рубікон”. Працюють системно: застосовують дрони на оптоволокні, точково роззброюють наші позиції, вибивають спостереження та не дають підняти голову. Це постійний тиск, який тримає наших козаків у напрузі", – повідомив "Мучной".

За його словами, на західному фланзі росіяни відкрили прицільну роботу артилерії: кожен будинок, кожен рух фіксується і одразу накривається вогнем.

"Це методично, повільно, з наміром вибити будь-який наш маневр. Таке відчуття, що вони готують ґрунт і це не випадковість, активність одночасно на західному та північному флангах може означати, що найближчим часом вони спробують продавити один із цих напрямків.

Тому уважність максимальна! Тут ворог працює не хаосом, а планом: спершу дрони, потім артилерія, далі розвідка боєм.

Фланги ворушаться, а це значить, щось готують. Будь-який рух треба читати завчасно!!" – наголосив військовий.

