На Мирноградском направлении на северном фланге противник продавил оборону и занял фермерские постройки. По кадрам визуального контроля видно их хаотическое движение в этом секторе — работают нервно, суетятся, пытаются раскачать нашу линию и найти слабые места. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно сообщает ситуацию с фронта.

Военный: оккупанты что-то готовят на Мирноградском направлении

"Одновременно подтверждается, что западная часть н.п. Ровно уже под контролем неприятеля, где они проводят свои стабилизационные мероприятия и расчищают подходящие направления.

Севернее, в районе Светлого, враг активно подтягивает Центр "Рубикон". Работают системно: применяют дроны на оптоволокне, точечно разоружают наши позиции, выбивают наблюдение и не дают поднять голову. Это постоянное давление, которое держит наших казаков в напряжении", – сообщил "Мучной".

По его словам, на западном фланге россияне открыли прицельную работу артиллерии: каждое здание, каждое движение фиксируется и сразу накрывается огнем.

"Это методично, медленно, с намерением выбить любой наш маневр. Такое ощущение, что они готовят почву и это не случайность, активность одновременно на западном и северном флангах может означать, что в ближайшее время они попытаются продавить одно из этих направлений.

Поэтому внимательность максимальна! Здесь враг работает не хаосом, а планом: сначала дроны, потом артиллерия, дальше разведка боем.

Фланги шевелятся, а это значит что-то готовят. Любое движение нужно читать раньше времени!! " – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , где враг продвинулся на Харьковщине и Донетчине.