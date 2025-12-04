logo

BTC/USD

92569

ETH/USD

3173.08

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный: оккупанты что-то готовят на Мирноградском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный: оккупанты что-то готовят на Мирноградском направлении

Россияне под Мирноградом слоновано работают на продвижение

4 декабря 2025, 15:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Мирноградском направлении на северном фланге противник продавил оборону и занял фермерские постройки. По кадрам визуального контроля видно их хаотическое движение в этом секторе — работают нервно, суетятся, пытаются раскачать нашу линию и найти слабые места. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно сообщает ситуацию с фронта.

Военный: оккупанты что-то готовят на Мирноградском направлении

Военный: оккупанты что-то готовят на Мирноградском направлении

"Одновременно подтверждается, что западная часть н.п. Ровно уже под контролем неприятеля, где они проводят свои стабилизационные мероприятия и расчищают подходящие направления.

Севернее, в районе Светлого, враг активно подтягивает Центр "Рубикон". Работают системно: применяют дроны на оптоволокне, точечно разоружают наши позиции, выбивают наблюдение и не дают поднять голову. Это постоянное давление, которое держит наших казаков в напряжении", – сообщил "Мучной".

По его словам, на западном фланге россияне открыли прицельную работу артиллерии: каждое здание, каждое движение фиксируется и сразу накрывается огнем.

"Это методично, медленно, с намерением выбить любой наш маневр. Такое ощущение, что они готовят почву и это не случайность, активность одновременно на западном и северном флангах может означать, что в ближайшее время они попытаются продавить одно из этих направлений.

Поэтому внимательность максимальна! Здесь враг работает не хаосом, а планом: сначала дроны, потом артиллерия, дальше разведка боем.

Фланги шевелятся, а это значит что-то готовят. Любое движение нужно читать раньше времени!! " – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , где враг продвинулся на Харьковщине и Донетчине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости