Блискавична операція ССО на Донеччині: несподівана знахідка найманця
commentss НОВИНИ Всі новини

Блискавична операція ССО на Донеччині: несподівана знахідка найманця

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію в Яровій на Донеччині, ліквідувавши групу російських військових, серед яких виявився найманець із Африки

4 грудня 2025, 18:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сили спеціальних операцій України повідомили про знищення диверсійної групи противника, яка проникла в населений пункт Ярова на Донеччині, скориставшись погіршенням погодних умов. Завданням російських військових було встановлення українських вогневих позицій та місць роботи екіпажів безпілотників.

Блискавична операція ССО на Донеччині: несподівана знахідка найманця

ЗСУ виявили найманця з Африки

Перед початком операції окупанти затримали місцевого жителя, якого катували та примушували виконувати їхні доручення. Під час чергової спроби співпраці з ворогом чоловіка перехопили українські спецпризначенці та оперативно з’ясували місце перебування російської групи.        

Дві підгрупи ССО провели додаткову розвідку будівлі, де переховувалися російські військові. Після цього розпочався блискавичний штурм, який тривав лише кілька хвилин. У ході бою було знищено трьох представників ворожих сил. Один із них виявився найманцем африканського походження з позивним "Малік".

Під час операції українські військові вилучили документи, зброю та радіостанції, що перебували при знищеній групі. У Силах спеціальних операцій зазначають, що виконане завдання суттєво ускладнить подальшу діяльність противника в районі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що статистика МВС РФ за десять місяців 2025 року демонструє різке зростання тяжких злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних мафіозними структурами, збільшилася на третину. Загалом групових злочинів стало більше на 18%.



Джерело: https://t.me/ukr_sof/2294
