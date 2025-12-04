logo

Молниеносная операция ССО в Донецкой области: неожиданная находка наемника
Молниеносная операция ССО в Донецкой области: неожиданная находка наемника

Операторы 8-го полка Сил специальных операций провели успешную операцию в Яровой Донецкой области, ликвидировав группу российских военных, среди которых оказался наемник из Африки

4 декабря 2025, 18:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Силы специальных операций Украины сообщили об уничтожении диверсионной группы противника, проникшей в населенный пункт Яровая в Донецкой области, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Задачей русских военных было установление украинских огневых позиций и мест работы экипажей беспилотников.

Молниеносная операция ССО в Донецкой области: неожиданная находка наемника

ВСУ выявили наемника из Африка

Перед началом операции оккупанты задержали местного жителя, которого пытали и заставляли выполнять их поручения. В ходе очередной попытки сотрудничества с врагом мужчину перехватили украинские спецназовцы и оперативно выяснили местонахождение российской группы.

Две подгруппы ССО провели дополнительную разведку здания, где скрывались русские военные. После этого начался молниеносный штурм, который длился всего несколько минут. В ходе боя были уничтожены три представителя вражеских сил. Один из них оказался наемником африканского происхождения с позывным "Маликом".

В ходе операции украинские военные изъяли документы, оружие и радиостанции, находившиеся при уничтоженной группе. В Силах специальных операций отмечают, что выполненная задача существенно усложнит дальнейшую деятельность противника в районе.

Источник: https://t.me/ukr_sof/2294
