Молниеносная операция ССО в Донецкой области: неожиданная находка наемника

Силы специальных операций Украины сообщили об уничтожении диверсионной группы противника, проникшей в населенный пункт Яровая в Донецкой области, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Задачей русских военных было установление украинских огневых позиций и мест работы экипажей беспилотников.

ВСУ выявили наемника из Африка

Перед началом операции оккупанты задержали местного жителя, которого пытали и заставляли выполнять их поручения. В ходе очередной попытки сотрудничества с врагом мужчину перехватили украинские спецназовцы и оперативно выяснили местонахождение российской группы.

Две подгруппы ССО провели дополнительную разведку здания, где скрывались русские военные. После этого начался молниеносный штурм, который длился всего несколько минут. В ходе боя были уничтожены три представителя вражеских сил. Один из них оказался наемником африканского происхождения с позывным "Маликом".

В ходе операции украинские военные изъяли документы, оружие и радиостанции, находившиеся при уничтоженной группе. В Силах специальных операций отмечают, что выполненная задача существенно усложнит дальнейшую деятельность противника в районе.

