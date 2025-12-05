«Командование должно быть готовым»: военный заявил об угрозе для важного города в Донецкой области

Российские захватчики резко увеличили активность на участке в направлении Малиновки Донецкой области.

Враг активизировался в направлении Малиновки. Фото: из открытых источников

Расстояние от линии боевого столкновения в этом направлении до Краматорска уже составляет около 16 км, сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

По его словам, в нынешних реалиях 16 км – "не так много, чтобы город в полном объеме в ближайшей перспективе почувствовал на себе все деструктивные процессы этой войны".

"Остается лишь понять реальные планы противника: делает ли это для ухудшения ситуации на Северском направлении, или для движения и развития дальнейшего успеха в направлении Краматорска", — отметил "Алекс".

По мнению военного, с такой тенденцией со временем может спокойно встать вопрос обороны Краматорска.

"Командование должно предусмотреть и быть готовым к подобному развитию событий", — подчеркнул военный.

Как писал портал "Комментарии", Силы специальных операций Украины сообщили об уничтожении диверсионной группы противника, проникшей в населенный пункт Яровая Донецкой области, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Задачей российских военных было установление украинских огневых позиций и мест работы экипажей беспилотников.

Издание "Комментарии" также писало, что на Мирноградском направлении на северном фланге противник продавил оборону и занял фермерские здания. На кадрах визуального контроля видно их хаотическое движение в этом секторе — работают нервно, суетятся, пытаются раскачать нашу линию и найти слабые места. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".