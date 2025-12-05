logo

BTC/USD

92433

ETH/USD

3145.42

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Командование должно быть готовым»: военный заявил об угрозе для важного города в Донецкой области
commentss НОВОСТИ Все новости

«Командование должно быть готовым»: военный заявил об угрозе для важного города в Донецкой области

По мнению военного, украинское командование должно готовиться к обороне Краматорска

5 декабря 2025, 00:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские захватчики резко увеличили активность на участке в направлении Малиновки Донецкой области.

«Командование должно быть готовым»: военный заявил об угрозе для важного города в Донецкой области

Враг активизировался в направлении Малиновки. Фото: из открытых источников

Расстояние от линии боевого столкновения в этом направлении до Краматорска уже составляет около 16 км, сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

По его словам, в нынешних реалиях 16 км – "не так много, чтобы город в полном объеме в ближайшей перспективе почувствовал на себе все деструктивные процессы этой войны".

"Остается лишь понять реальные планы противника: делает ли это для ухудшения ситуации на Северском направлении, или для движения и развития дальнейшего успеха в направлении Краматорска", — отметил "Алекс".

По мнению военного, с такой тенденцией со временем может спокойно встать вопрос обороны Краматорска.

"Командование должно предусмотреть и быть готовым к подобному развитию событий", — подчеркнул военный.

Как писал портал "Комментарии", Силы специальных операций Украины сообщили об уничтожении диверсионной группы противника, проникшей в населенный пункт Яровая Донецкой области, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Задачей российских военных было установление украинских огневых позиций и мест работы экипажей беспилотников.

Издание "Комментарии" также писало, что на Мирноградском направлении на северном фланге противник продавил оборону и занял фермерские здания. На кадрах визуального контроля видно их хаотическое движение в этом секторе — работают нервно, суетятся, пытаются раскачать нашу линию и найти слабые места. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6537
Теги:

Новости

Все новости