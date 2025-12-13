logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Командири РФ катують своїх солдатів: партизани дізналися причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Командири РФ катують своїх солдатів: партизани дізналися причину

Агенти "АТЕШ" повідомили, що командири РФ намагаються власних солдатів за відмову платити "внески"

13 грудня 2025, 12:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Командування російської терористичної армії б'є своїх підлеглих у Херсонській області за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, що йдуть командирам. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Командири РФ катують своїх солдатів: партизани дізналися причину

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Партизани з'ясували, що російських солдатів жорстоко б'ють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу на Херсонщині. Зокрема, агенти "АТЕШ" зі складу 144 омсбр ЗС РФ повідомляють, що зібрані з особового складу "внески" не використовувалися для забезпечення роти, а йшли безпосередньо до кишень командирів.

Наголошується, що військовослужбовців, які відмовлялися платити, били та залякували, іноді до напівсмерті.

"Нас ставили обличчям до стіни та били так, що потім тиждень нормально дихати не міг", — розповів агент.

Найактивніших військовослужбовців, які відкрито виступали проти такої практики, командування карало особливо жорстоко.

"Їх могли поміщати у так звані "ямки" — ґрунтові заглиблення без нормальних умов, де тримали кілька днів "для роздумів", — додали в "АТЕШ".

Читайте також на порталі "Коментарі" — рух опору "АТЕШ" заявив про чергову диверсію на залізниці поблизу Сімферополя. За даними агентів, підрив був скоєний на ділянці, яка забезпечувала постачання російських військ у Херсонському та Запорізькому напрямках. Внаслідок вибуху призупинено рух поїздів – це призвело до зриву транспортування боєприпасів, пального та військової техніки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – партизани з 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".




Джерело: https://t.me/atesh_ua/8862
