Командири РФ катують своїх солдатів: партизани дізналися причину

Командування російської терористичної армії б'є своїх підлеглих у Херсонській області за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, що йдуть командирам. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Партизани з'ясували, що російських солдатів жорстоко б'ють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу на Херсонщині. Зокрема, агенти "АТЕШ" зі складу 144 омсбр ЗС РФ повідомляють, що зібрані з особового складу "внески" не використовувалися для забезпечення роти, а йшли безпосередньо до кишень командирів.

Наголошується, що військовослужбовців, які відмовлялися платити, били та залякували, іноді до напівсмерті.

"Нас ставили обличчям до стіни та били так, що потім тиждень нормально дихати не міг", — розповів агент.

Найактивніших військовослужбовців, які відкрито виступали проти такої практики, командування карало особливо жорстоко.

"Їх могли поміщати у так звані "ямки" — ґрунтові заглиблення без нормальних умов, де тримали кілька днів "для роздумів", — додали в "АТЕШ".

