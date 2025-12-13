Командиры РФ пытают собственных солдат: партизаны узнали причину

Командование российской террористической армии бьет своих подчиненных в Херсонской области за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, которые идут командирам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Партизаны выяснили, что российских солдат жестоко избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения в Херсонской области. В частности, агенты "АТЕШ" из состава 144 омсбр ВС РФ сообщают, что собранные с личного состава "взносы" не использовались для обеспечения роты, а шли непосредственно в карманы командиров.

Отмечается, что военнослужащих, которые отказывались платить, избивали и запугивали, иногда до полусмерти.

"Нас ставили лицом к стене и били так, что потом неделю нормально дышать не мог", — рассказал агент.

Наиболее активных военнослужащих, которые открыто выступали против такой практики, командование наказывало особенно жестоко.

"Их могли помещать в так называемые "ямки" — грунтовые углубления без нормальных условий, где держали несколько дней "для размышлений", — добавили в "АТЕШ".

