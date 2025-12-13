logo

Командиры РФ пытают собственных солдат: партизаны узнали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Командиры РФ пытают собственных солдат: партизаны узнали причину

Агенты "АТЕШ" сообщили, что командиры РФ пытают собственных солдат за отказ платить "взносы"

13 декабря 2025, 12:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Командование российской террористической армии бьет своих подчиненных в Херсонской области за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, которые идут командирам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Командиры РФ пытают собственных солдат: партизаны узнали причину

Российские войска. Фото: из открытых источников

Партизаны выяснили, что российских солдат жестоко избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения в Херсонской области. В частности, агенты "АТЕШ" из состава 144 омсбр ВС РФ сообщают, что собранные с личного состава "взносы" не использовались для обеспечения роты, а шли непосредственно в карманы командиров.

Отмечается, что военнослужащих, которые отказывались платить, избивали и запугивали, иногда до полусмерти.

"Нас ставили лицом к стене и били так, что потом неделю нормально дышать не мог", — рассказал агент.

Наиболее активных военнослужащих, которые открыто выступали против такой практики, командование наказывало особенно жестоко.

"Их могли помещать в так называемые "ямки" — грунтовые углубления без нормальных условий, где держали несколько дней "для размышлений", — добавили в "АТЕШ".

Читайте также на портале "Комментарии" — движение сопротивления "АТЕШ" заявило об очередной диверсии на железной дороге вблизи Симферополя. По данным агентов, подрыв был совершен на участке, который обеспечивал поставки российских войск в Херсонском и Запорожском направлениях. В результате взрыва приостановлено движение поездов – это привело к срыву транспортировки боеприпасов, горючего и военной техники.

Также издание "Комментарии" сообщало – партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".




Источник: https://t.me/atesh_ua/8862
