Партизаны в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление: куда прорывался враг

Партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Наши источники в 82-м мотострелковом полку передали критически важные данные о подготовке вражеского наступления в лесном массиве под Волчанском. Агенты сообщили точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест сосредоточения живой силы", — рассказали в "АТЕШ".

Переданная информация включала расположение огневых точек, маршруты подвоза боеприпасов и график смены подразделений.

Эти сведения позволили украинским защитникам заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям. В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.

Стоит отметить, на Южно-Слобожанском направлении враг пытается создать "буферную зону" в приграничных районах Харьковской области. Основной целью оккупантов остается Волчанск.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу Волчьей — в частности, на территории Агрегатного завода.

"В наступление противник бросил 35 единиц тяжелой бронетехники (танков и ББМ). В результате оборонительных действий было уничтожено и повреждено один бронированный тягач, 3 танка и 16 ББМ противника. Также враг потерял 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта. Подтвержденные потери противника за сутки на направлении составили: безвозвратные – 107 оккупантов; санитарные – 51", – говорится в сообщении.



