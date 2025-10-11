Рубрики
Кравцев Сергей
Партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Переданная информация включала расположение огневых точек, маршруты подвоза боеприпасов и график смены подразделений.
Эти сведения позволили украинским защитникам заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям. В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.
Стоит отметить, на Южно-Слобожанском направлении враг пытается создать "буферную зону" в приграничных районах Харьковской области. Основной целью оккупантов остается Волчанск.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу Волчьей — в частности, на территории Агрегатного завода.
