Главная Новости Общество Война с Россией Россияне пошли в массированный штурм на Донбассе: чем все закончилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне пошли в массированный штурм на Донбассе: чем все закончилось

Силы обороны отбили массированный штурм россиян в Владимировке в Донецкой области

11 октября 2025, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении во Владимировке Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 1-го корпуса НГУ "Азов".

Россияне пошли в массированный штурм на Донбассе: чем все закончилось

ВСУ. Фото: из открытых источников

"В наступление противник бросил 35 единиц тяжелой бронетехники (танков и ББМ). В результате оборонительных действий было уничтожено и повреждено один бронированный тягач, 3 танка и 16 ББМ противника. Также враг потерял 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта. Подтвержденные потери противника за сутки на направлении составили: безвозвратные – 107 оккупантов; санитарные – 51", – говорится в сообщении.

Как проинформировали военные, целью врага был захват населенного пункта Шахово.

Ожесточенные бои шли вблизи и внутри населенного пункта Владимировка. Там противнику удалось высадить 32 пехотинцев, 12 из которых были ликвидированы сразу.

Остальные пытались спрятаться в разрушенных домах и подвалах. Вечером и ночью по этим укрытиям отработали экипажи тяжелых бомбардировщиков.

Наступательные действия россияне осуществляли в несколько волн и с разных направлений. Сначала выдвигались группы мотоциклистов, за которыми двигались колонны бронетехники – танки и ББМ с пехотинцами.

"Благодаря заблаговременно проведенным инженерным мероприятиям по минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины – прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил Украины на Национальной гвардии и экипажей беспилотных систем – планы врага были сорваны", – отмечают военные.

По состоянию на утро 10 октября движение вражеской пехоты в Владимировке не наблюдалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска сумели высадить крупный десант на Владимировку в Донецкой области. Механизированные атаки и штурмовые действия оккупантов на населенный пункт продолжаются и сейчас. Ситуация остается очень сложной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре аналитики проекта DeepState.




Источник: https://t.me/azov_media/7397
