Россияне пошли в массированный штурм на Донбассе: чем все закончилось

Кравцев Сергей
Украинские защитники отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении во Владимировке Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 1-го корпуса НГУ "Азов".
ВСУ. Фото: из открытых источников
Как проинформировали военные, целью врага был захват населенного пункта Шахово.
Ожесточенные бои шли вблизи и внутри населенного пункта Владимировка. Там противнику удалось высадить 32 пехотинцев, 12 из которых были ликвидированы сразу.
Остальные пытались спрятаться в разрушенных домах и подвалах. Вечером и ночью по этим укрытиям отработали экипажи тяжелых бомбардировщиков.
Наступательные действия россияне осуществляли в несколько волн и с разных направлений. Сначала выдвигались группы мотоциклистов, за которыми двигались колонны бронетехники – танки и ББМ с пехотинцами.
По состоянию на утро 10 октября движение вражеской пехоты в Владимировке не наблюдалось.
