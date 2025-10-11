Россияне пошли в массированный штурм на Донбассе: чем все закончилось

Украинские защитники отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении во Владимировке Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 1-го корпуса НГУ "Азов".

ВСУ. Фото: из открытых источников

"В наступление противник бросил 35 единиц тяжелой бронетехники (танков и ББМ). В результате оборонительных действий было уничтожено и повреждено один бронированный тягач, 3 танка и 16 ББМ противника. Также враг потерял 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта. Подтвержденные потери противника за сутки на направлении составили: безвозвратные – 107 оккупантов; санитарные – 51", – говорится в сообщении.

Как проинформировали военные, целью врага был захват населенного пункта Шахово.

Ожесточенные бои шли вблизи и внутри населенного пункта Владимировка. Там противнику удалось высадить 32 пехотинцев, 12 из которых были ликвидированы сразу.

Остальные пытались спрятаться в разрушенных домах и подвалах. Вечером и ночью по этим укрытиям отработали экипажи тяжелых бомбардировщиков.

Наступательные действия россияне осуществляли в несколько волн и с разных направлений. Сначала выдвигались группы мотоциклистов, за которыми двигались колонны бронетехники – танки и ББМ с пехотинцами.

"Благодаря заблаговременно проведенным инженерным мероприятиям по минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины – прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил Украины на Национальной гвардии и экипажей беспилотных систем – планы врага были сорваны", – отмечают военные.

По состоянию на утро 10 октября движение вражеской пехоты в Владимировке не наблюдалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска сумели высадить крупный десант на Владимировку в Донецкой области. Механизированные атаки и штурмовые действия оккупантов на населенный пункт продолжаются и сейчас. Ситуация остается очень сложной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре аналитики проекта DeepState.



