Росіяни пішли у масований штурм на Донбасі: чим усе закінчилося
Росіяни пішли у масований штурм на Донбасі: чим усе закінчилося

Сили оборони відбили масований штурм росіян у Володимирівці Донецької області

11 жовтня 2025, 08:05
Українські захисники відбили масований російський штурм на Очеретинському напрямі у Володимирівці на Донеччині. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов".

Росіяни пішли у масований штурм на Донбасі: чим усе закінчилося

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"У наступ противник кинув 35 одиниць важкої бронетехніки (танків і ББМ). В результаті оборонних дій було знищено і пошкоджено один броньований тягач, 3 танки і 16 ББМ противника. Також ворог втратив 41 мотоцикл і дві одиниці легкого автотранспорту. окупантів; санітарні – 51", – йдеться у повідомленні.

Як поінформували військові, метою ворога було захоплення населеного пункту Шахове.

Запеклі бої точилися поблизу і всередині населеного пункту Володимирівка. Там противнику вдалося висадити 32 піхотинців, 12 з яких було ліквідовано одразу.

Інші намагалися сховатися у зруйнованих будинках та підвалах. Увечері та вночі по цих укриттях відпрацювали екіпажі важких бомбардувальників.

Наступальні дії росіяни здійснювали кілька хвиль і з різних напрямів. Спочатку висувалися групи мотоциклістів, за якими рухалися колони бронетехніки – танки та ББМ із піхотинцями.

"Завдяки заздалегідь проведеним інженерним заходам щодо мінування та злагоджених дій підрозділів Сил оборони України – насамперед артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил України на Національній гвардії та екіпажів безпілотних систем – плани ворога були зірвані", – зазначають військові.

Станом на ранок 10 жовтня рух ворожої піхоти у Володимирівці не спостерігався.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська зуміли висадити великий десант на Володимирівку на Донеччині. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт продовжуються і зараз. Ситуація залишається дуже складною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в огляді аналітики проекту DeepState.




Джерело: https://t.me/azov_media/7397
