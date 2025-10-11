Росіяни пішли у масований штурм на Донбасі: чим усе закінчилося

Рубрики
Українські захисники відбили масований російський штурм на Очеретинському напрямі у Володимирівці на Донеччині. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов".
ЗСУ. Фото: з відкритих джерел
Як поінформували військові, метою ворога було захоплення населеного пункту Шахове.
Запеклі бої точилися поблизу і всередині населеного пункту Володимирівка. Там противнику вдалося висадити 32 піхотинців, 12 з яких було ліквідовано одразу.
Інші намагалися сховатися у зруйнованих будинках та підвалах. Увечері та вночі по цих укриттях відпрацювали екіпажі важких бомбардувальників.
Наступальні дії росіяни здійснювали кілька хвиль і з різних напрямів. Спочатку висувалися групи мотоциклістів, за якими рухалися колони бронетехніки – танки та ББМ із піхотинцями.
Станом на ранок 10 жовтня рух ворожої піхоти у Володимирівці не спостерігався.
