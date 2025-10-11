Партизани у лавах росіян допомогли зірвати ворожий наступ: куди проривався ворог

Партизани з 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Наші джерела у 82-му мотострілецькому полку передали критично важливі дані про підготовку ворожого наступу в лісовому масиві під Вовчанськом. Агенти повідомили точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць зосередження живої сили", — розповіли в "АТЕШ".

Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів та графік зміни підрозділів.

Ці відомості дозволили українським захисникам заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях. В результаті спланований окупантами наступ був зірваний ще до його початку.

Варто зазначити, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається створити "буферну зону" у прикордонних районах Харківської області. Основною метою окупантів залишається Вовчанськ.

Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі Вовчої, зокрема, на території Агрегатного заводу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українські захисники відбили масований російський штурм на Очеретинському напрямі у Володимирівці Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов".

"У наступ противник кинув 35 одиниць важкої бронетехніки (танків і ББМ). В результаті оборонних дій було знищено і пошкоджено один броньований тягач, 3 танки і 16 ББМ противника. Також ворог втратив 41 мотоцикл і дві одиниці легкого автотранспорту. окупантів; санітарні – 51", – йдеться у повідомленні.



