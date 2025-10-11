Партизани у лавах росіян допомогли зірвати ворожий наступ: куди проривався ворог

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Партизани з 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів та графік зміни підрозділів.
Ці відомості дозволили українським захисникам заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях. В результаті спланований окупантами наступ був зірваний ще до його початку.
Варто зазначити, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається створити "буферну зону" у прикордонних районах Харківської області. Основною метою окупантів залишається Вовчанськ.
Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі Вовчої, зокрема, на території Агрегатного заводу.
Читайте також на порталі "Коментарі" – українські захисники відбили масований російський штурм на Очеретинському напрямі у Володимирівці Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов".