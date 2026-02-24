Командир Третього армійського корпусу Білецький назвав єдиний шлях до справжнього миру

Рубрики
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що єдиний шлях до справжнього миру в Україні — це зупинка російських військ по лінії фронту. За словами генерала, тоді Росія сама першою сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови для закінчення війни.
Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел
Андрій Білецький у колонці "Української правди" з нагоди роковин повномасштабного вторгнення опублікував матеріал, в якому назвав єдиний шлях до закінчення війни. За словами Білецького, Україні потрібен "справжній мир, а не троянський кінь перемир’я".
Генерал застеріг від ілюзій швидкого припинення бойових дій, наголосивши, що пауза без гарантій безпеки може стати лише передишкою для реваншу Росії.
Білецький підкреслив, що відмова від українських територій, зокрема на Донбасі, створить небезпечний прецедент і поставить під загрозу інші регіони. На його думку, саме український військовий сьогодні є головним миротворцем, адже саме на фронті вирішується, якими будуть умови майбутніх переговорів.
