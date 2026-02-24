Командир Третього армійського корпусу Білецький назвав єдиний шлях до справжнього миру

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що єдиний шлях до справжнього миру в Україні — це зупинка російських військ по лінії фронту. За словами генерала, тоді Росія сама першою сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови для закінчення війни.

Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел

Андрій Білецький у колонці "Української правди" з нагоди роковин повномасштабного вторгнення опублікував матеріал, в якому назвав єдиний шлях до закінчення війни. За словами Білецького, Україні потрібен "справжній мир, а не троянський кінь перемир’я".

Генерал застеріг від ілюзій швидкого припинення бойових дій, наголосивши, що пауза без гарантій безпеки може стати лише передишкою для реваншу Росії.

"Нам потрібен справжній мир, а не троянський кінь перемирʼя. Ми вже бачили, як під слова про тишу ворог накопичує сили. Фальшивий мир — пауза для реваншу і переписування історії ганебного російського провалу", — пише командир Третього армійського корпусу

Білецький підкреслив, що відмова від українських територій, зокрема на Донбасі, створить небезпечний прецедент і поставить під загрозу інші регіони. На його думку, саме український військовий сьогодні є головним миротворцем, адже саме на фронті вирішується, якими будуть умови майбутніх переговорів.

"Ми воюємо за мир на своїй землі. Єдиний шлях до справжнього миру — зупинка противника по лінії фронту. Лише тоді він першим сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови, а не троянського коня. Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", — додав Білецький.

