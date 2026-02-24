logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Командир Третього армійського корпусу Білецький назвав єдиний шлях до справжнього миру
commentss НОВИНИ Всі новини

Командир Третього армійського корпусу Білецький назвав єдиний шлях до справжнього миру

Андрій Білецький заявив, що справжній мир можливий лише після зупинки російських військ на фронті.

24 лютого 2026, 15:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що єдиний шлях до справжнього миру в Україні — це зупинка російських військ по лінії фронту. За словами генерала, тоді Росія сама першою сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови для закінчення війни.

Командир Третього армійського корпусу Білецький назвав єдиний шлях до справжнього миру

Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел

Андрій Білецький у колонці "Української правди" з нагоди роковин повномасштабного вторгнення опублікував матеріал, в якому назвав єдиний шлях до закінчення війни. За словами Білецького, Україні потрібен "справжній мир, а не троянський кінь перемир’я". 

Генерал застеріг від ілюзій швидкого припинення бойових дій, наголосивши, що пауза без гарантій безпеки може стати лише передишкою для реваншу Росії. 

"Нам потрібен справжній мир, а не троянський кінь перемирʼя. Ми вже бачили, як під слова про тишу ворог накопичує сили. Фальшивий мир — пауза для реваншу і переписування історії ганебного російського провалу", — пише командир Третього армійського корпусу

Білецький підкреслив, що відмова від українських територій, зокрема на Донбасі, створить небезпечний прецедент і поставить під загрозу інші регіони. На його думку, саме український військовий сьогодні є головним миротворцем, адже саме на фронті вирішується, якими будуть умови майбутніх переговорів.

"Ми воюємо за мир на своїй землі. Єдиний шлях до справжнього миру — зупинка противника по лінії фронту. Лише тоді він першим сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови, а не троянського коня. Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", — додав Білецький.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що політичний оглядач Віталій Портников назвав єдину умову, яка стане кроком до реальних переговорів для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що в США підготували дату закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.pravda.com.ua/columns/2026/02/24/8022518/
Теги:

Новини

Всі новини