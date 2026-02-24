Командир Третьего армейского корпуса Белецкий назвал единственный путь к настоящему миру

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что единственный путь к настоящему миру в Украине – это остановка российских войск по линии фронта. По словам генерала, тогда Россия самая первая сядет за стол переговоров и предложит реальные условия для окончания войны.

Андрей Билецкий. Фото из открытых источников

Андрей Белецкий в колонке "Украинской правды" по случаю годовщины полномасштабного вторжения опубликовал материал, в котором назвал единственный путь к окончанию войны. По словам Белецкого, Украине нужен "настоящий мир, а не троянский конь перемирия".

Генерал предостерег от иллюзий скорейшего прекращения боевых действий, подчеркнув, что пауза без гарантий безопасности может стать лишь передышкой для реванша России.

"Нам нужен настоящий мир, а не троянский конь перемирия. Мы уже видели, как под слова о тишине враг накапливает силы. Фальшивый мир — пауза для реванша и переписывания истории позорного российского провала", — пишет командир Третьего армейского корпуса.

Белецкий подчеркнул, что отказ от украинских территорий, в том числе на Донбассе, создаст опасный прецедент и поставит под угрозу другие регионы. По его мнению, именно украинский военный сегодня является главным миротворцем, ведь именно на фронте решается, какими будут условия предстоящих переговоров.

"Мы сражаемся за мир на своей земле. Единственный путь к подлинному миру – остановка противника по линии фронта. Только тогда он первым сядет за стол переговоров и предложит реальные условия, а не троянского коня. Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломать Украину через четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом", — добавил Белецкий.

