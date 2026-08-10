Коли закінчиться війна: українці назвали найбільш імовірні терміни

Більшість українців не очікує швидкого завершення війни з Росією. Лише кожен п’ятий вірить, що бойові дії можуть закінчитися до кінця 2026 року, тоді як найпоширенішим прогнозом залишається 2027 рік або пізніше. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Коли закінчиться війна на думку українців. Фото з відкритих джерел

Коли закінчиться війна в Україні

За даними КМІС, лише 22% українців очікують завершення війни до кінця 2026 року. Ще 13% вважають, що це станеться в першій половині 2027 року.

Однак найбільша частка опитаних у розмірі 39% переконана, що війна в Україні триватиме до другої половини 2027 року або ще пізніше. Водночас 26% українців не змогли назвати жодних термінів, що свідчить про високий рівень невизначеності щодо розвитку подій.

Коли закінчиться війна в Україні. Опитування КМІС

Хто переможе у війні

Попри песимістичні оцінки щодо тривалості війни, більшість українців зберігає віру в її результат. За даними КМІС, 82% українців вважають, що у війні переможе саме Україна. З них 59% повністю впевнені в цьому, ще 23% скоріше погоджуються з таким сценарієм. Лише 3% респондентів прогнозують перемогу Росії, тоді як 16% не визначилися зі своєю позицією.

Хто переможе у війні в Україні. Опитування КМІС

Опитування також показало, що лише 7% українців вважають, що ініціатива на полі бою перебуває на боці Росії. Натомість 39% переконані, що перевагу має Україна. Ще 32% опитаних вважають, що жодна зі сторін не має вирішальної переваги, а 22% не змогли оцінити ситуацію.

Соціологи зазначають, що попри втому від війни, українське суспільство залишається налаштованим на тривалий опір і зберігає віру у власну перемогу.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Мадяр назвав 5 ключових умов, за яких закінчиться війна в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Юлія Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.