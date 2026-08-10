Когда закончится война: украинцы назвали наиболее вероятные сроки

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны с Россией. Лишь каждый пятый верит, что боевые действия могут закончиться к концу 2026 года, в то время как наиболее распространенным прогнозом остается 2027 год или позже. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Когда закончится война по мнению украинцев. Фото из открытых источников

Когда закончится война в Украине

По данным КМИС, только 22% украинцев ожидают завершения войны до конца 2026 года. Еще 13% полагают, что это произойдет в первой половине 2027 года.

Однако наибольшая доля опрошенных в размере 39% убеждена, что война в Украине будет продолжаться до второй половины 2027 года или еще позже. В то же время 26% украинцев не смогли назвать никаких терминов, что свидетельствует о высоком уровне неопределенности развития событий.

Когда закончится война в Украине. Опрос КМИС

Кто победит в войне

Несмотря пессимистические оценки относительно продолжительности войны, большинство украинцев сохраняет веру в ее результат. По данным КМИС, 82% украинцев считают, что в войне победит именно Украина. Из них 59% полностью уверены в этом, еще 23% скорее согласны с таким сценарием. Только 3% респондентов прогнозируют победу России, в то время как 16% не определились со своей позицией.

Кто победит в войне на Украине. Опрос КМИС

Опрос также показал, что всего 7% украинцев считают, что инициатива на поле боя находится на стороне России. 39% убеждены, что преимущество имеет Украина. Еще 32% опрошенных считают, что ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, а 22% затруднились оценить ситуацию.

Социологи отмечают, что, несмотря на усталость от войны, украинское общество остается настроенным на длительное сопротивление и сохраняет веру в собственную победу.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Мадяр назвал 5 ключевых условий, при которых закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Юлия Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.