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Когда закончится война: украинцы назвали наиболее вероятные сроки

Опрос КМИС показал, когда украинцы ожидают завершения войны и верят ли в победу Украины над Россией.

10 августа 2026, 13:00
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Slava Kot

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны с Россией. Лишь каждый пятый верит, что боевые действия могут закончиться к концу 2026 года, в то время как наиболее распространенным прогнозом остается 2027 год или позже. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Когда закончится война: украинцы назвали наиболее вероятные сроки

Когда закончится война по мнению украинцев. Фото из открытых источников

Когда закончится война в Украине

По данным КМИС, только 22% украинцев ожидают завершения войны до конца 2026 года. Еще 13% полагают, что это произойдет в первой половине 2027 года.

Однако наибольшая доля опрошенных в размере 39% убеждена, что война в Украине будет продолжаться до второй половины 2027 года или еще позже. В то же время 26% украинцев не смогли назвать никаких терминов, что свидетельствует о высоком уровне неопределенности развития событий.

Когда закончится война: украинцы назвали наиболее вероятные сроки - фото 2

Когда закончится война в Украине. Опрос КМИС

Кто победит в войне

Несмотря пессимистические оценки относительно продолжительности войны, большинство украинцев сохраняет веру в ее результат. По данным КМИС, 82% украинцев считают, что в войне победит именно Украина. Из них 59% полностью уверены в этом, еще 23% скорее согласны с таким сценарием. Только 3% респондентов прогнозируют победу России, в то время как 16% не определились со своей позицией.

Когда закончится война: украинцы назвали наиболее вероятные сроки - фото 2

Кто победит в войне на Украине. Опрос КМИС

Опрос также показал, что всего 7% украинцев считают, что инициатива на поле боя находится на стороне России. 39% убеждены, что преимущество имеет Украина. Еще 32% опрошенных считают, что ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, а 22% затруднились оценить ситуацию.

Социологи отмечают, что, несмотря на усталость от войны, украинское общество остается настроенным на длительное сопротивление и сохраняет веру в собственную победу.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Мадяр назвал 5 ключевых условий, при которых закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Юлия Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1627&page=1
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