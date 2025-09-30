logo_ukra

Коли Україна планує завершити війну: в МЗС назвали терміни
Коли Україна планує завершити війну: в МЗС назвали терміни

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне закінчити війну вже цього року.

30 вересня 2025, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна хоче завершити війну у 2025 році. Водночас він наголосив, що для цього потрібні рішучі дії Заходу, зокрема синхронізовані санкції проти Росії.

Коли Україна планує завершити війну: в МЗС назвали терміни

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга під час виступу на Варшавському безпековому форумі, зауважив що Україна насамперед зацікавлена у якнайшвидшому закінченні війни.

"Ми хочемо закінчити цю війну цього року. І після зустрічі в Нью-Йорку між президентом Зеленським і президентом Трампом ми справді набрали обертів. Ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль у правильному напрямку", — сказав міністр.

Сибіга наголосив, що війна не може тривати безкінечно, а стійкість України не означає готовність миритися зі статус-кво. За його словами, Росія веде війну не лише з Україною, а й з усією трансатлантичною спільнотою. На думку Сибіги, НАТО та Європа формально не залучені у конфлікт, але Москва проти них відкрили гібридну війну.

Очільник МЗС переконаний, що саме посилення економічного тиску здатне змусити Путіна сісти за стіл переговорів. За словами Сибіги, закінчення війни в Україні можливе у за умови спільних і скоординованих дій союзників.

"Недостатньо лише європейських санкцій. Вони мають бути синхронізовані з американськими. Важливо, щоб вони були рішучими", — сказав Сибіга та додав, що це єдиний спосіб змусити Путіна вести переговори.

https://t.me/novynylive/168917
