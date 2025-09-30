Когда Украина планирует завершить войну: в МИДе назвали сроки

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет завершить войну в 2025 году. В то же время он подчеркнул, что для этого необходимы решительные действия Запада, в том числе синхронизированные санкции против России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига во время выступления на Варшавском форуме безопасности отметил, что Украина в первую очередь заинтересована в скорейшем окончании войны.

"Мы хотим закончить эту войну в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом мы действительно набрали обороты. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий в правильном направлении", — сказал министр.

Сибига подчеркнул, что война не может продолжаться бесконечно, а устойчивость Украины не означает готовность мириться со статус-кво. По его словам, Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всем трансатлантическим сообществом. По мнению Сибиги, НАТО и Европа формально не вовлечены в конфликт, но Москва против них открыла гибридную войну.

Глава МИД убежден, что именно усиление экономического давления способно заставить Путина сесть за стол переговоров. По словам Сибиги, окончание войны в Украине возможно при условии совместных и скоординированных действий союзников.

"Недостаточно только европейских санкций. Они должны быть синхронизированы с американскими. Важно, чтобы они были решительными", — сказал Сибига и добавил, что это единственный способ заставить Путина вести переговоры.

