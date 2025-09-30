logo

BTC/USD

113725

ETH/USD

4182.11

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Когда Украина планирует завершить войну: в МИДе назвали сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Украина планирует завершить войну: в МИДе назвали сроки

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина стремится закончить войну уже в этом году.

30 сентября 2025, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет завершить войну в 2025 году. В то же время он подчеркнул, что для этого необходимы решительные действия Запада, в том числе синхронизированные санкции против России.

Когда Украина планирует завершить войну: в МИДе назвали сроки

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига во время выступления на Варшавском форуме безопасности отметил, что Украина в первую очередь заинтересована в скорейшем окончании войны.

"Мы хотим закончить эту войну в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом мы действительно набрали обороты. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий в правильном направлении", — сказал министр.

Сибига подчеркнул, что война не может продолжаться бесконечно, а устойчивость Украины не означает готовность мириться со статус-кво. По его словам, Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всем трансатлантическим сообществом. По мнению Сибиги, НАТО и Европа формально не вовлечены в конфликт, но Москва против них открыла гибридную войну.

Глава МИД убежден, что именно усиление экономического давления способно заставить Путина сесть за стол переговоров. По словам Сибиги, окончание войны в Украине возможно при условии совместных и скоординированных действий союзников.

"Недостаточно только европейских санкций. Они должны быть синхронизированы с американскими. Важно, чтобы они были решительными", — сказал Сибига и добавил, что это единственный способ заставить Путина вести переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал "оружие номер один", которого боится Путин.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского дали угрожающий совет России по поводу войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/168917
Теги:

Новости

Все новости