Коли Росія знову може застосувати «Орєшнік»: експерт розповів

Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що нових російських атак "Орєшніком" не буде принаймні у найближчі пів року.

Ракетний комплекс «Орєшнік». Фото: з відкритих джерел

До такого висновку він дійшов, зважаючи на кількість цих ракет у РФ. Про це Романенко розповів в ефірі Radio NV.

"Атак "Орєшніком", ймовірніше, ще з пів року не буде. Тому що Кирило Буданов сказав, я думаю, що він має відповідну інформацію, людина кваліфікована і не буде просто так повідомляти, що росіяни мають не більше двох таких ракет, одна з них була запущена", — сказав експерт.

Романенко вважає, що іншу ракету росіяни притримають на деякий час. Адже перед ймовірними переговорами їм потрібно ще раз полякати.

Експерт наголосив, що ракета "Орєшнік" є експериментальним зразком. Її виробництво має одиничний характер. Тому навіть попри заяви про передачу цих комплексів до війська, малоймовірне їх застосування найближчим часом.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала удару "Орєшніком" по Львівщині – показово близько до кордонів Євросоюзу. З точки зору застосування балістики середньої дальності це — однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, й для багатьох інших столиць.

За його словами, нині повинна бути реально дієва система спільних дій та спільного захисту Європи.

Видання "Коментарі" також писало, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своїй заяві назвала удар Росії ракетою "Орєшнік" не лише ескалацією війни проти України, а й чітким сигналом для західних союзників — Європи та США. Каллас підкреслила, що подібні атаки демонструють небажання Кремля йти на мирні переговори.