commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Россия снова может применить «Орешник»: эксперт рассказал

Эксперт Валерий Романенко рассказал, что ракета "Орешник" является экспериментальным образцом. Ее производство носит единичный характер

9 января 2026, 23:34
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что новых российских атак "Орешником" не будет, по крайней мере, в ближайшие полгода.

Ракетный комплекс «Орешник». Фото: из открытых источников

К такому выводу он пришел, учитывая количество этих ракет в РФ. Об этом Романенко рассказал в эфире Radio NV.

"Атак "Орешником", вероятнее, еще с полгода не будет. Потому что Кирилл Буданов сказал, я думаю, что он имеет соответствующую информацию, человек квалифицирован и не будет просто так сообщать, что у россиян есть не более двух таких ракет, одна из них была запущена", — сказал эксперт.

Романенко считает, что другую ракету россияне придержат на время. Ведь перед вероятными переговорами им нужно еще раз напугать.

Эксперт подчеркнул, что ракета "Орешник" является экспериментальным образцом. Ее производство носит единичный характер. Поэтому даже несмотря на заявления о передаче этих комплексов в армию, маловероятно их применение в ближайшее время.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар "Орешником" по Львовщине – показательно близко к границам Евросоюза. С точки зрения применения баллистики средней дальности это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц.

По его словам, сейчас должна быть реально действенная система совместных действий и совместной защиты Европы.

Издание "Комментарии" также писало, что главная дипломат ЕС Кая Каллас в своем заявлении назвала удар России ракетой "Орешник" не только эскалацией войны против Украины, но и четким сигналом для западных союзников — Европы и США. Каллас подчеркнула, что подобные атаки демонстрируют нежелание Кремля идти на мирные переговоры.



Источник: https://www.youtube.com/@radioNVua
