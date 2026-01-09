Зеленський про удар «Орєшніком»: "Однаковий виклик для Варшави, Бухареста та Будапешта"

Росія завдала удару "Орєшніком" по Львівщині – показово близько до кордонів Євросоюзу.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

З точки зору застосування балістики середньої дальності це — однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, й для багатьох інших столиць. Про це у новому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся", — зазначив президент.

За його словами, нині повинна бути реально дієва система спільних дій та спільного захисту.

"Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо у всіх у Європі є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову", — сказав Зеленський.

Окрім того, за словами президента, минулої ночі РФ застосувала більше двохсот ударних дронів та значну кількість балістики переважно проти Києва. У столиці загинули чотири людини, майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю та Одесі.

"Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету, мету ворога й готувались до повної протидії, до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми", — додав президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своїй заяві назвала удар Росії ракетою "Орєшнік" не лише ескалацією війни проти України, а й чітким сигналом для західних союзників — Європи та США. Каллас підкреслила, що подібні атаки демонструють небажання Кремля йти на мирні переговори.