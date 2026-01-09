Зеленский об ударе «Орешником»: "Одинаковый вызов для Варшавы, Бухареста и Будапешта"

Россия нанесла удар "Орешником" по Львовщине – показательно близко к границам Евросоюза.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

С точки зрения применения баллистики средней дальности это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц. Об этом в новом видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всем следует понимать одинаково, и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не закроешься", — отметил президент.

По его словам, сейчас должна быть реально действенная система совместных действий и совместной защиты.

"Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-нибудь ударит в голову", — сказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, минувшей ночью РФ применила более двухсот ударных дронов и значительное количество баллистики преимущественно против Киева. В столице погибли четыре человека, почти три десятка раненых. Перед этим были удары по Днепру, Кривому Рогу, Запорожью и Одессе.

"Основная российская тактика – пытаться полностью выключить города. Важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эти цели, цели врага и готовились к полному противодействию, к реальной работе ради горожан. Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого – как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины – и должны быть все необходимые резервные схемы", – добавил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", главная дипломат ЕС Кая Каллас в своем заявлении назвала удар России ракетой "Орешник" не только эскалацией войны против Украины, но и четким сигналом для западных союзников Европы и США. Каллас подчеркнула, что подобные атаки демонстрируют нежелание Кремля идти на мирные переговоры.