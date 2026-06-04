Коли переговори з Путіним можуть закінчити війну в Україні: у ЄС дали відповідь

Мирні переговори між Україною та Росією не матимуть реальних шансів на успіх, доки російський диктатор Володимир Путін не перегляне свої стратегічні цілі щодо України. Таку позицію озвучила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи дипломатичні зусилля ЄС для завершення війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Байба Браже заявила, що головна проблема полягає не у відсутності переговорного процесу, а в тому, що Володимир Путін не змінив своїх основних намірів щодо України. Очільниця МЗС Латвії переконана, що Кремль і надалі прагне встановити контроль над країною, перешкодити її європейській та євроатлантичній інтеграції, а також посилити російський вплив на українське суспільство.

Міністерка зазначила, що на технічному рівні сторони могли б досягати окремих домовленостей, однак політичні рішення залишаються заблокованими через несумісність ключових позицій. Зокрема, вимоги Москви щодо офіційного статусу російської мови, особливої ролі Російської православної церкви чи територіальних поступок з боку України залишаються неприйнятними для Києва. Крім того, деякі російські пропозиції стосовно майбутнього членства України в НАТО або обмеження присутності Альянсу в регіоні не знаходять підтримки серед європейських держав.

На думку Браже, змінити ситуацію може лише поєднання військової стійкості України та рішучої підтримки союзників. За її словами, саме сила на полі бою та посилення тиску на Росію можуть змусити Кремль перейти до більш конструктивної позиції за столом переговорів.

Очільниця МЗС Латвії також звернула увагу на проблеми російської економіки. Вона заявила, що воєнні витрати дедалі сильніше виснажують інші сектори, спричиняють інфляцію та поглиблюють структурні труднощі. За словами Браже, у зв’язку з цим європейські країни мають продовжувати санкційний тиск і обмежувати доступ Росії до сучасних технологій, які використовуються у виробництві озброєнь, щоб змусити Путіна піти на закінчення війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ЄС заявили про "вікно" переговорів для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін шукає вихід з війни проти України.