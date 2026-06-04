Когда переговоры с Путиным могут закончить войну в Украине: в ЕС ответили

Мирные переговоры между Украиной и Россией не будут иметь реальных шансов на успех, пока российский диктатор Владимир Путин не пересмотрит свои стратегические цели в отношении Украины. Такую позицию озвучила министерка иностранных дел Латвии Байба Браже, комментируя дипломатические усилия ЕС по завершению войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Байба Браже заявила, что главная проблема заключается не в отсутствии переговорного процесса, а в том, что Владимир Путин не изменил своих основных намерений по отношению к Украине. Глава МИД Латвии убеждена, что Кремль и дальше стремится установить контроль над страной, помешать ее европейской и евроатлантической интеграции, а также усилить российское влияние на украинское общество.

Министр отметила, что на техническом уровне стороны могли бы достигать отдельных договоренностей, однако политические решения остаются заблокированными из-за несовместимости ключевых позиций. В частности, требования Москвы по поводу официального статуса русского языка, особой роли Русской православной церкви или территориальных уступок со стороны Украины остаются неприемлемыми для Киева. Кроме того, некоторые российские предложения по поводу будущего членства Украины в НАТО или ограничения присутствия Альянса в регионе не находят поддержки среди европейских государств.

По мнению Браже, изменить ситуацию может только соединение военной устойчивости Украины и решительной поддержки союзников. По ее словам, именно сила на поле боя и усиление давления на Россию могут вынудить Кремль перейти к более конструктивной позиции за столом переговоров.

Глава МИД Латвии также обратила внимание на проблемы российской экономики. Она заявила, что военные расходы все сильнее истощают другие сектора, вызывают инфляцию и усугубляют структурные трудности. По словам Браже, в этой связи европейские страны должны продолжать санкционное давление и ограничивать доступ России к современным технологиям, используемым в производстве вооружений, чтобы заставить Путина пойти на окончание войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС заявили о "окне" переговоров для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин ищет выход из войны против Украины.