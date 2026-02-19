Кого Путін кидає на війну в Україні: чи оголосять в РФ мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Про це пише The New York Times з посиланням на західну розвідку. Кого Путін кидає на війну в Україні? Чи Путін оголосить мобілізацію? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Питання оголошення повної мобілізації залишається для Кремля залежним від внутрішньополітичних ризиків

Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що Росія продовжує приховану мобілізацію, щоб поповнювати втрати на фронті без офіційних наказів. Для цього Кремль тисне на терміновиків, вербує ув'язнених та найманців. У той же час у РФ готують закони, що дозволяють масово відправляти на війну ще й резервістів.

Братчук зазначив, що Кремль не спроможний у повному обсязі компенсувати втрати на фронті, проте вже створив умови для посилення призову.

За його словами, російське законодавство дозволяє без додаткових публічних оголошень відправляти на війну певні категорії населення, у тому числі тих, хто перебуває в резерві. Раніше їх було залучено нібито для охорони стратегічних об'єктів, але зараз ситуація змінюється.

"Приховані форми цієї мобілізації давно вже задіяні: починаючи від залякування терміновиків до використання тюремного потенціалу, який Росія продовжує максимально використовувати, рекрутинг найманців тощо. Усі ці формати для поповнення втрат на фронті працюють. Щодо повної мобілізації, то на сьогоднішній день ворог не здатний повністю компенсувати свої втрати. Проте правові підстави, щоб призвати до армії деякі категорії населення, росіяни мають", — підкреслив Сергій Братчук.

Експерт зазначає, що питання оголошення повної мобілізації залишається для Кремля залежним від внутрішньополітичних ризиків. Якщо Володимир Путін переконається у відсутності погроз своєму режиму, він може офіційно запустити цей механізм. В даний час російська влада фокусується на методах, які не викликають різкого суспільного резонансу, але забезпечують постійний приплив живої сили для продовження бойових дій.

Ситуація у Кремлі нестабільна

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив в ефірі "24 канали", що надалі все залежатиме від інтенсивності бойових дій.

Путін може втекти від рішення мобілізації, якщо зменшить втрати. Для цього слід зупинити наступальні дії. Оголошення мобілізації для Путіна – це те саме, що оголошення революції. Він це чудово розуміє. Зараз і взагалі для нього це ще небезпечніше, тому що в Москві хитка ситуація: хтось ще хоче воювати, а хтось – вже ні", – зазначив Світан.

За його словами, люди в оточенні Путіна, які безпосередньо заробляють на війні, очевидно, не прагнуть її закінчення. Однак є багато тих, хто через вторгнення зазнав фінансових труднощів.

"Ситуація в Кремлі нестабільна. Створювати ще одне вогнище нестабільності Путін точно не хоче. Тому примусову мобілізацію він оголосить лише в крайньому випадку. А нам важливо, щоб це сталося, тому що мобілізація зірве той стоп-кран, який утримує республіки Росії від саморозпуску", — наголосив полковник запасу.

