Кого Путин бросает на войну в Украине: объявят ли в РФ мобилизацию

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку. Кого Путин бросает на войну в Украине? Объявит ли Путин мобилизацию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Вопрос объявления полной мобилизации остается для Кремля зависимым от внутриполитических рисков

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил в эфире канала "КИЇВ24", что Россия продолжает скрытую мобилизацию, чтобы восполнять потери на фронте без официальных приказов. Для этого Кремль давит на срочников, вербует заключенных и наемников. В то же время в РФ готовят законы, позволяющие массово отправлять на войну еще и резервистов.

Братчук отметил, что Кремль не способен в полном объеме компенсировать потери на фронте, однако уже создал условия для усиления призыва.

По его словам, российское законодательство позволяет без дополнительных публичных объявлений отправлять на войну определенные категории населения, в том числе находящихся в резерве. Раньше они были привлечены якобы для охраны стратегических объектов, но сейчас ситуация меняется.

"Скрытые формы этой мобилизации давно уже задействованы: начиная от запугивания срочников до использования тюремного потенциала, который Россия продолжает максимально использовать, рекрутинга наемников и так далее. Все эти форматы для восполнения потерь на фронте работают. Что касается полной мобилизации, то на сегодняшний день враг не способен полностью компенсировать свои потери. Однако правовые основания, чтобы призвать в армию некоторые категории населения, у россиян есть", — подчеркнул Сергей Братчук.

Эксперт отмечает, что вопрос объявления полной мобилизации остается для Кремля зависимым от внутриполитических рисков. Если Владимир Путин убедится в отсутствии угроз своему режиму, он может официально запустить этот механизм. В настоящее время российские власти фокусируются на методах, которые не вызывают резкого общественного резонанса, но обеспечивают постоянный приток живой силы для продолжения боевых действий.

Ситуация в Кремле нестабильна

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил в эфире "24 канала", что в дальнейшем все будет зависеть от интенсивности боевых действий.

"Путин может убежать от решения мобилизации, если уменьшит потери. Для этого нужно остановить наступательные действия. Объявление мобилизации для Путина – это то же, что объявление революции. Он это прекрасно понимает. Сейчас и вообще для него это еще опаснее, потому что в Москве шаткая ситуация: кто-то еще хочет воевать, а кто-то – уже нет", – отметил Свитан.

По его словам, люди в окружении Путина, которые непосредственно зарабатывают на войне, очевидно, не стремятся к ее окончанию. Однако есть много тех, кто из-за вторжения испытал финансовые трудности.

"Ситуация в Кремле нестабильна. Создавать еще один очаг нестабильности Путин точно не хочет. Поэтому принудительную мобилизацию он объявит лишь в крайнем случае. А нам важно, чтобы это произошло, потому что мобилизация сорвет тот стоп-кран, который удерживает республики России от самороспуска", – подчеркнул полковник запаса.

