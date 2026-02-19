Кого Путин бросает на войну в Украине: объявят ли в РФ мобилизацию

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку. Кого Путин бросает на войну в Украине? Объявит ли Путин мобилизацию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил в эфире канала "КИЇВ24", что Россия продолжает скрытую мобилизацию, чтобы восполнять потери на фронте без официальных приказов. Для этого Кремль давит на срочников, вербует заключенных и наемников. В то же время в РФ готовят законы, позволяющие массово отправлять на войну еще и резервистов.
Братчук отметил, что Кремль не способен в полном объеме компенсировать потери на фронте, однако уже создал условия для усиления призыва.
По его словам, российское законодательство позволяет без дополнительных публичных объявлений отправлять на войну определенные категории населения, в том числе находящихся в резерве. Раньше они были привлечены якобы для охраны стратегических объектов, но сейчас ситуация меняется.
Эксперт отмечает, что вопрос объявления полной мобилизации остается для Кремля зависимым от внутриполитических рисков. Если Владимир Путин убедится в отсутствии угроз своему режиму, он может официально запустить этот механизм. В настоящее время российские власти фокусируются на методах, которые не вызывают резкого общественного резонанса, но обеспечивают постоянный приток живой силы для продолжения боевых действий.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил в эфире "24 канала", что в дальнейшем все будет зависеть от интенсивности боевых действий.
По его словам, люди в окружении Путина, которые непосредственно зарабатывают на войне, очевидно, не стремятся к ее окончанию. Однако есть много тех, кто из-за вторжения испытал финансовые трудности.
