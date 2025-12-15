logo_ukra

Кислиця розкрив деталі переговорів із США: «Анонімні джерела не вірні»
commentss НОВИНИ Всі новини

Кислиця розкрив деталі переговорів із США: «Анонімні джерела не вірні»

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав анонімні джерела, що повідомляють про перебіг переговорів невірними

15 грудня 2025, 19:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій

За словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, який бере участь у переговорах з американською стороною, переговорні команди "уважно слухають" одна одну. 

Кислиця розкрив деталі переговорів із США: «Анонімні джерела не вірні»

Сергій Кислиця. Фото: з відкритих джерел

Американська сторона докладає зусиль, часу і ресурсів для встановлення миру в Україні, тому спотворювати їхній підхід несправедливо. Про це Кислиця написав у мережі Х. 

Дипломат наголосив на важливості того, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу та "намагалася визначити кроки, які можуть призвести до справедливого та сталого завершення війни".

"Несправедливо неправильно характеризувати підхід американської команди, яка інвестує час, зусилля та ресурси у встановлення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Українська позиція дуже чітка. Анонімні джерела не вірні", — зазначив Кислиця.

Як повідомляв портал "Коментарі", секретар РНБО Рустем Умєров завив, що протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними, досягнуто реального прогресу. Україна сподівається на досягнення угоди, "яка наблизить нас до миру". 

За словами Умєрова, у ЗМІ зараз багато "галасу та анонімних спекуляцій". Секретар РНБО закликав не піддаватися на чутки та провокації. Представник України наголосив, що американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти знайти шлях до довгострокової мирної угоди. 

Видання "Коментарі" також писало, що зараз тривають дискусії щодо мирного плану, запропонованого США, але Росія висуває умови, неприйнятні для України щодо територій. Крім того, Кремль може вдатися до радикальних кроків, зокрема оголосити мобілізацію. Відтак Київ стоїть перед складним вибором: вести переговори вже зараз або дочекатися зміни обставин.



Джерело: https://x.com/sergiykyslytsya/status/2000562860548632639?s=46
