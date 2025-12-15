Кислица раскрыл детали переговоров с США: «Анонимные источники не верны»

По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, участвующего в переговорах с американской стороной, переговорные команды "внимательно слушают" друг друга.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Американская сторона прилагает усилия, время и ресурсы для установления мира в Украине, поэтому искажать их подход несправедливо. Об этом Кислица написал в сети Х.

Дипломат отметил важность того, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и "пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому завершению войны".

"Несправедливо неправильно характеризовать подход американской команды, инвестирующей время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Украинская позиция очень четкая. Анонимные источники не верны", — отметил Кислица.

Как сообщал портал "Комментарии", секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в течение последних двух дней украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Украина надеется на достижение соглашения, "приблизившего нас к миру".

По словам Умерова, в СМИ сейчас много "шума и анонимных спекуляций". Секретарь СНБО призвал не поддаваться слухам и провокациям. Представитель Украины подчеркнул, что американская команда во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером работает очень конструктивно, чтобы помочь найти путь к долгосрочному мирному соглашению.

Издание "Комментарии" также писало, что сейчас продолжаются дискуссии по мирному плану, предложенному США, но Россия выдвигает условия, неприемлемые для Украины по территориям. Кроме того, Кремль может предпринять радикальные шаги, в частности объявить мобилизацию. Следовательно, Киев стоит перед сложным выбором: вести переговоры уже сейчас или дождаться изменения обстоятельств.