Протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними, досягнуто реального прогресу. Таку заяву в соцмережі Х зробив секретар РНБО України Рустем Умєров.

Рустем Умєров висловив надію щодо переговорів із США

"Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато галасу та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки та провокації. Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", – наголосив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зараз тривають дискусії щодо мирного плану, запропонованого США, але Росія висуває умови, неприйнятні для України щодо територій. Крім того, Кремль може вдатися до радикальних кроків, зокрема оголосити мобілізацію. Відтак Київ стоїть перед складним вибором: вести переговори вже зараз або дочекатися зміни обставин.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради та полковник СБУ Роман Костенко в коментарі 24 Каналу пояснив, за яких умов Україна могла б сісти за стіл перемовин. За даними західних ЗМІ, під час зустрічі делегацій України та США в Берліні 14–15 грудня обговорювалася можливість укладення угоди про припинення бойових дій вже до Різдва.